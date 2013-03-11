المنطقة العربية تستحوذ على 7% من الطائرات الخاصة في العالم

في وقت ما زالت بعض القطاعات تحاول النهوض من آثار الأزمة المالية العالمية, يعيش قطاع الطيران الخاص نمواً فريداً في المنطقة، حيث يتوقع "اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط" نمو الاستثمار في الطيران الخاص في المنطقة بواقع 15%، خلال العام الجاري.

عدد الطائرات الخاصة أيضاً مرشح للارتفاع من 500 طائرة حاليا إلى 735 طائرة عام 2020, وإلى 2300 طائرة عام 2030.

رئيس طيران السعودية الخاص وجدي الإدريسي قال لـ"العربية" "شهد عام 2012، ارتفاعاً في الطلب بنسبة 100%، لطائرات "الفالكون 7 إكس" المشهورة بالفخامة والمرغوبة من رجال الأعمال".

أما على صعيد القطاع, فتحظى المنطقة على ما بين 4 و7%، من إجمالي الطائرات الخاصة في العالم, بحسب Honeywell.

ولكن لا يأتي هذا النجاح من غير عقبات, فإلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والتحديات التي تعاني منها جميع شركات الطيران, تتصارع شركات الطيران الخاص مع ظاهرة "السوق الرمادية", أي حين يتم تأجير الطائرات الخاصة بشكل غير قانوني عن طريق وسطاء غير قانونيين وبأسعار منخفضة.

وقال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في رويال جيت فهد والي "نطلب من الجهات المسؤولة تنظيم عمليات المبيعات في القطاع الخاص، وسوق الطيران الخاص نما بشكل كبير، ونحتاج جهات رقابية وتنفيذية لهذا القطاع".

من هنا تبدو الرؤية واضحة, وكأن غيمة الأزمة المالية ابتعدت. على أمل أن تقوم البيئة الاستثمارية وقواعد الطيران بدعم إقلاع الطائرات الخاصة.

