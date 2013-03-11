الغش التجاري يكلف السعودية أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً

حذرت دراسة محلية حكومية من خطر تصدير إسرائيل "بضائع مغشوشة" إلى السعودية ومصر ودول الخليج، التي تقدر قيمتها بـ8.5 مليار دولار (31.8 مليار ريال) سنوياً.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية فقد كشفت ورقة عمل حكومية قدمتها "الجمارك السعودية" في إحدى جلسات "المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية" الذي اختتم أعماله مؤخراً في الرياض، أن "إسرائيل" تقوم بتصدير بضائع وسلع مغشوشة بطرق مختلفة إلى السعودية ومصر ودول الخليج بقيمة 31.875 مليار ريال (8.5 مليار دولار) من خلال السوق الأردنية.

ولفتت إلى أن عمليات الغشّ التجاري تكلف الاقتصاد الوطني السعودي أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، ما دفع "الجمارك" لرفع درجة الخطورة في الوقت الحالي من "مرحلة المكافحة" إلى مرحلة "المحاربة".

وشددت "الجمارك السعودية" إجراءات دقيقة وصارمة اتخذتها لمكافحة التسارع الكبير في استفحال حجم ظاهرة "الغش التجاري" التي أصبحت تشكل ما نسبته 5% إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي وأغلبه في الدول النامية.

وأكدت ورقة العمل التي قدمتها منال بن خلف المطيري إحدى منسوبات مصلحة الجمارك السعودية، عدم تهاون "الجمارك" في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره، وأن لا يقتصر هذا الدور على ضبط المخدرات بل يشمل مهام أساسية أخرى على رأسها آفة لا تقل فتكاً وتهديداً من المخدرات وهي "الغش التجاري والتقليد".