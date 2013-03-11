محللون: المضاربات تفرض سيطرتها على سوق الأسهم السعودية

قلل محللون ومختصون في السوق المالية السعودية من دخول المستثمرين الأجانب (غير المقيمين في السعودية) على سوق الأسهم، مؤكدين أن افتقاد السوق للشفافية وتحولها لسوق مضاربات لن يكون مغرياً للمستثمر الأجنبي الذي يفكر بطريقة أكثر وعياً في التعامل مع الأسهم.

وتوقع المختصون الذين تحدثوا لـ"العربية.نت" أن يكون تأثير القرار محدودا خاصة إذا كانت هناك قيود معقدة واستمرت الشركات في تقديم إعلانات غير واضحة لأنشطتها.

ويؤكد المحلل المالي طارق الماضي على أن السوق بحاجة لتشريعات جديدة تنظمه أكثر ولا تكون معقدة قبل السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول له لأنه في ظل الوضع الحالي سيكون تأثير دخوله غير محسوس.

ويقول لـ"العربية.نت": "لا أتوقع أن يكون لدخول المستثمرين الأجانب تأثير كبير على السوق فهذا لم يحدث عندما سمح لغير السعوديين المقيمين في السعودية بدخول السوق وكان تأثيره غير محسوس، المعايير التي عليها سيتم السماح للأجانب بالعمل من الخارج هي لا تضمن إلا الاستفادة للمكاتب الاستشارية والوساطة فقط".

ويضيف "إذا كانت عملية تداول الأجانب بنفس سهولة تداول المستثمر السعودي للسوق الأمريكية مثلا ويبيع ويشتري بمنتهى البساطة ودون ضوابط معقدة سيكون الأمر مجدياً.. ولكن لو كانت هذه الضوابط معقدة فلن يكون لها قيمة كبيرة لأن المستثمر الأجنبي سيدخل كمستثمر وليس كمضارب".

ويشدد المحلل طارق الماضي على أهمية أن تكون الشركات أكثر شفافية في إعلاناتها وأن يتم ضبط عمل مجالس الإدارة بدقة، بقوله "يجب أن تكون الشركات أكثر شفافية في الإعلانات.. لأن المستثمر سيقارن بينها وبين الأسواق الأخرى وطرق إدارتها وتقييم وضبط مجالس الإدارة.. لدينا شركات تخسر 10 مليارات ريال ومع ذلك لا يتم تغيير مجلس الإدارة ولا رئيسها وهذا لا ينفع مع المستثمرين الأجانب".

ويرى أن وضع السوق المحلية الحالي منطقي بعد أن بات سوق مضاربة وليس استثمار، مضيفاً: "أداء السوق الآن مقبول بناء على وضعه الحالي.. سوقنا سوق مضاربين وليس سوق مستثمرين.. فالشركات التي تحقق أرباحا مؤقتة للسوق هي شركات خاسرة أو غير جيدة وهي مؤقتة ولكن من سيعمل على شركات استثمارية فسيحقق حدا أقصى 8% على عام كامل وهي لا تعتبر شيئا".

ويتابع: "تم القضاء على عملية الاستثمار في السوق.. فجزء كبير من المحافظ المرخصة تقوم بعمليات مضاربة صغيرة.. مع أنها يفترض أن يتم إدارتها بطريقة احترافية ولا تتعامل مع الأسهم الصغيرة والخاسرة"، متوقعا أن يستمر الوضع على ما هو عليه مستقبلا، وستدور الفترة المقبلة على ذات النهج، فمنذ أربع سنوات والسوق تدور على نفس المستوى 6870 نقطة، تتجاوزه قليلا أو تنزل أكثر ولكنها تعود لهذا المستوى.

من جانبه يؤكد المختص في سوق الأسهم السعودية محمد الشميمري على أهمية إصدار مجموعة من التشريعات التي تضبط علمية دخول المستثمر الأجنبي للسوق كي تنجح التجربة.

ويقول لـ"العربية.نت": "الأمر لا يتم بقرار واحد أو بوقت قصير.. السوق يحتاج لوقت طويل كي يمكن تجاوز التخطبات التي حصلت فيه وتعود ثقة المساهمين فيه تدريجيا، هناك فرص في السوق وشركات قوية ولكن إلى الآن لم نجد محفزات كافية لتزيد قوته".

ويضيف متحدثا عن وضع السوق الحالي "لا يزال السوق حاليا يتأرجح بين 6950 ونقطة و7080 نقطة منذ أكثر من شهر واختراق أي من المنقطتين سيحدد أتجاه السوق المقبل.. نحن قريبون من النقطة السفلية لمنطقة المدى بالوصول لـ 6950.

ويتابع: "شاهدنا مبالغة في النزول.. أيضا كان هناك بعض الأخبار السيئة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل الجمهورين والديمقراطيين في التوصل لاتفاق حول تمديد العمل والتخفيضات الضريبية وكان له تأثير سلبي على السوق السعودية التي صارت تتفاعل مع الأخبار السلبية ولا تتفاعل مع الأخبار الإيجابية".

ويرى الشميمري أن السوق تعاني من تحديات كبيرة تسببت في هبوط الثقة فيه، لافتا إلى أن ما حدث مع شركة الاتصالات المتكاملة ما زال يؤثر على السوق وتسبب في قلة التداول لأنه قلل من الثقة في سوق الأسهم وهي لن تعود بسرعة خاصة بعدما حدث مع الشركة من مخالفات وتجاوزات غير مبررة.

ويتابع: "السوق إذا حصلت فيه مشاكل ربما تكون سببا لخوف المستثمر، لأن أي خلل في هيكلة السوق وطريقة التعامل المنظم فيه أو المشرع سيؤثر عليه كثيرا لأن ما حدث لم يكن أمرا سهلا".

يتوقع الخبراء أن يستمر تأرجح السوق بين صعود وهبوط خلال ما تبقى من العام.. وهم غير متفائلين كثيرا بدخول المستثمر الأجنبي ولكن قد تتغير الحال إذا كانت هناك تشريعات جديدة ستنظم السوق أكثر وتنتشله من كبواته.

