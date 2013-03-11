وزير التخطيط: مصر لا تحتاج إلى قرض "عاجل" من صندوق النقد

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحصول على قرض سريع من صندوق النقد الدولي ليس أمرا مطروحا، وإن مصر ليست بحاجة لمثل هذا القرض.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي، إن علاج عجز الموازنة يحتاج إلى إجراءات هيكلية واسعة، وليس إلى إعانات عاجلة من صندوق النقد.

وردا على سؤال عن تقارير إخبارية ذكرت أن مصر قد تستطيع الحصول على قرض سريع من الصندوق، قال العربي "ليس من المطروح لنا كمصر الحصول على قرض سريع، ولكن هذا الكلام يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول، ولكننا في حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة".

وأضاف أن علاج عجز الموازنة يحتاج إلى إجراءات هيكلية واسعة النطاق، والدعم الذي نطلبه من الصندوق ليس إعانات عاجلة.

وكان محللون قالوا إن من شأن مساعدة طارئة أن تساعد مصر على اجتياز فترة الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري على أربع مراحل بدءا من 22 أبريل قبل أن تتأجل، وأن تبعث برسالة إلى الأسواق المالية بشأن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية ودعم صندوق النقد للبلاد.

وأعلنت مصر أنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار، تم الاتفاق عليه مبدئيا في نوفمبر تشرين الثاني، ثم أرجئت مفاوضاته بطلب من الحكومة المصرية بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في الشهر التالي.