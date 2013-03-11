قطر: لا مزيد من المساعدات المالية لمصر في الوقت الحالي

قال يوسف كمال، وزير مالية قطر، اليوم الاثنين إن قطر لا تتوقع تقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر على الفور.

وحين سئل عن حجم المساعدات التي قدمتها قطر لمصر حتى تاريخه أجاب "أعلنا بالفعل عن خمسة مليارات دولار"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ورداً على سؤال عما إذا كانت قطر تتوقع أن تقدم المزيد قال "ليس بعد". ولم يستطرد. وكانت قطر مصدرا رئيسيا للمساعدات الخارجية لمصر منذ ثورة 2011، من خلال قروض ميسرة وودائع في البنك المركزي المصري.

ومع تراجع احتياطات النقد الأجنبي في مصر لمستويات حرجة وتسبب اضطرابات سياسية في تأخر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار كانت مصر تأمل الحصول عليه من صندوق النقد الدولي تتردد تكهنات بأن القاهرة ستلجأ لقطر للحصول على مزيد من المساعدات.