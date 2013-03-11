"الشاطر" يعتزم تأسيس أسطول للطيران في مصر

قالت مصادر خاصة بقطاع الطيران المصري إن رجل الأعمال والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، بدأ جدياً الاستثمار في قطاع الطيران المصري قبل أسابيع.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الشاطر يبحث حالياً عن شراكة يتم من خلالها شراء 7 طائرات من شركة مصر للطيران التي تمتلك أسطولاً ضخماً ولا يعمل بما يتجاوز نصف طاقته منذ قيام الثورة.

وقالت المصادر إن صفقة وشيكة كادت تجمعه مع رجل الأعمال القبطي ورئيس حزب مصرنا، رامي لكح، لكن فشلت بسبب خلافات حول الإدارة.

وكان من المقرر للشركة الجديدة أن تسير خطوطاً من القاهرة إلى طهران والعكس، وخطوطا أخرى من القاهرة إلى أمريكا، والعكس، ووفقاً للمصادر فإن الشركة سوف تعتمد على خط القاهرة - طهران في تحقيق أرباح مرتفعة، خاصة بعد توجه الحكومة المصرية نحو تنشيط السياحة بين مصر وإيران، أما الخط الخاص بأمريكا فإنه يأتي وفقاً لأبعاد سياسية.

فيما تمكن لكح والذي كان يستثمر في قطاع الطيران قبل ذلك، من شراء شهادة مزاولة النشاط الخاصة بشركة ممفيس للطيران والتي أغلقت أبوابها بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضت لها، كما عرض شراء طائرتين تابعتين لشركة ميدويست التي أنهت نشاطها الفترة الماضية، وأيضاً تمكن لكح وبعد سداد 1.2 مليار دولار من الحصول على موافقة السلطات الأمريكية من خلال إحدى شركاته على الهبوط في المطارات الامريكية.

وكان من المقرر أن تسفر صفقة لكح والشاطر عن شراء 7 طائرات من شركة مصر للطيران، 3 منها من طراز بوينغ 37500 و4 طائرات إيرباص 340 و320 والتي تتجاوز قيمة الواحدة منها ما يقرب من 45 مليون دولار.

وقالت المصادر إن المفاوضات بين الشاطر ولكح انتهت بالفشل، حيث كان الخلاف الجوهري حول الإدارة، حيث اشترط لكح الحصول على حق الإدارة كاملة وهو ما رفضه الشاطر.

