أبوظبي توقع اتفاقاً نفطياً بـ7 مليارات دولار في ماليزيا

وقعت أبوظبي اتفاقا تقدر قيمته بنحو 21 مليار رنجيت، أو ما يعادل 6.75 مليار دولار، لإقامة منشأة لتخزين النفط في ولاية جوهر الماليزية.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق خلال مراسم التوقيع، إن المنشأة التي تصل سعتها إلى 60 مليون برميل من النفط الخام ستقام في تانجونج بياي بولاية جوهر.



وتتطلع ماليزيا إلى تحويل المنطقة إلى مركز لصناعة النفط والغاز في إطار خطة طموح للتنمية الاقتصادية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي اتفاق منفصل، وقع اليوم أيضا آبار للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي ووان ماليزيا دفلوبمنت المملوكة للحكومة على "شراكة استراتيجية" بقيمة 18 مليار رنجيت للاستثمار في ماليزيا.



ولم تتوافر تفاصيل أخرى، لكن وان ماليزيا قالت في بيان إن الشراكة "ستركز على استثمارات في مشاريع ضرورية ومؤثرة لنمو ماليزيا الاقتصادي والاجتماعي في المدى الطويل".



وأضافت الشركة الماليزية أن أبوظبي ستقدم أيضا "رأس المال اللازم" لمشروع بورصة تون عبدالرزاق الذي تنفذه وان ماليزيا، ومن المتوقع أن يتكلف مليارات الرنجيت.