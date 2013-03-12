"إشراق" تعتزم الاستحواذ على فنادق سعودية بعد الإدراج

قال العضو المنتدب لشركة "إشراق" العقارية جمال حمد الصغير في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة تعتزم القيام بعمليات استحواذ على فنادق وأراض في السعودية، مع عملية إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول".

وكانت شركة إشراق قد أعلنت في بيان لبورصة أبوظبي اليوم الثلاثاء أنها تقوم بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بشأن إدراجها في السوق السعودية، وأنها طلبت من هيئة السوق المالية السعودية استكمال الإجراءات اللازمة للإدراج المزدوج.

وأضاف الصغير "هناك توجه لدخول السوق السعودية من ناحية الاستثمار العمراني، والقطاعات الفندقية، والنشاط السياحي، ونحن نقوم بعملية الإدراج في السوق السعودية لخلق قاعدة أوسع من المساهمين، بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك بالفعل شركاء من الخليج في سوق أبوظبي".

وكانت شركة إشراق العقارية الاماراتية قد أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2011.

وقال الصغير "إن الإدراج سيكون مزدوجاً، كما أن إدراج جزء من أسهم الشركة في السوق السعودية سيعطي ميزة جيدة، كما يوسع من قاعدة المساهمين".

وحول تعديل قرار الشركة بمنح المساهمين 17% نقداً بدلاً من أن تكون أسهم منحة، قال الصغير إن هاذا القرار جاء بعد مناقشات مع هيئة الأوراق المالية والسلع والتعديل جاء بناء على طلب الهيئة.

وأوضح الصغير "أن الشركة لديها مشاريع في أبوظبي في جزيرة الريم، ومنطقة الجسرين، وفي دبي أيضاً، بالإضافة للفندق الذي تمتلكه الشركة في مارينا بدبي".