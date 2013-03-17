خالد طاش: دور الحكومة ضروري لتوفير مساكن لذوي الدخل المنخفض

قال نائب الرئيس في مدينة المعرفة الاقتصادية، خالد طاش: "إن مشكلة الإسكان تمثل أزمة كبيرة في السعودية، والاعتراف بها تأخر كثيراً".



وأضاف طاش في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى جدة الاقتصادي: "إن دور الحكومة في حلّ هذه الأزمة يتمثل في توفير الأراضي المطورة بكامل الخدمات، وإصدار التشريعات اللازمة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، أما القطاع الخاص فيعمل على محور التطوير والبيع والتأجير للمستهلكين".

وأكد طاش أن دور الحكومي ضروري لتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود، وهي الفئة التي تشملها مشروعات القطاع الخاص؛ لأن إمكاناتهم تكون ضعيفة ولا يطيقون تكاليف الحصول على الخدمات من القطاع الخاص، وهو ما يستوجب تدخلاً حكومياً بتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة وتكون مخدومة بكافة الخدمات، خاصة الخدمات الصحية والتعليمية، وفي حالة توفير هذه الأراضي فلن يكون هناك أي عذر أمام القطاع الخاص لدخول هذا القطاع وتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض".

وأوضح أن مدينة المعرفة أطلقت حياً سكنياً مغلقاً كفكرة جديدة يتم التوجه إليها حالياً داخل المملكة، بحيث يتم توفير حي متكامل بجميع احتياجاته من الخدمات، حيث تم إطلاق المحلة الأولى في عام 2011، متوقعاً أن يتم تسليم وحداتها خلال العام الجاري، ليبدأ بعدها مباشرة في المحلة الثانية من المشروع، الذي يستهدف ذوي الدخل المرتفع.

وقال طاش: "هناك مشروعات في مدينة المعرفة مستقبلية ربما تستهدف شريحة الدخل المتوسط".