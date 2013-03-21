40 عاما من التخطيط ... والنتيجة ؟

أطلقت الخطة الخمسية الأولى عام 1970م من القرن الماضي، ثم توالت بعدها الخطط الخمسية الثانية والثالثة و ........ حتى بلغت ثماني خطط بالتمام والكمال على مدى أربعين عاما.
ونحن الآن في منتصف الخطة الخمسية التاسعة والتي بدأت مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين بملبغ إجمالي يقارب التريليون ونصف ( التريليون = 1000 مليار) ريال.
بالرغم من أن تلك الخطة تحمل في طياتها أرقاما لم يحلم بها أي مواطن، فهي تعلن أنها سوف تنفق حوالى 51% (736 مليار ريال) على قطاع تنمية الموارد البشرية ( أي التعليم والتدريب وما شابهه) ، و19% ( 274 مليار) على التنمية الصحية والاجتماعية، و 16% (231 مليار) على تنمية الموارد الاقتصادية، و8% (116 مليار ) على النقل والاتصالات، ومثلها على الخدمات البلدية والإسكان.
كل هذه الأرقام لم تثر لدى الناس أي اهتمام أو متابعة أو حماس، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو عدم استفادتهم من الخطط الخمسية من خلال تجربة الأربعين سنة الماضية!!!
فقد سمع الناس الوعود والأحلام التي قدمتها الخطط الثماني الماضية، وهم يرون أعداد العاطلين عن العمل تزداد كل سنة من سنوات الخطط السابقة بالرغم من تزايد عدد المتعلمين وزيادة أعداد المدارس والجامعات!
وهل توقفنا بعد كل خطة خمسية لنسأل أنفسنا ماذا تم تحقيقه من تلك الخطة ؟ وما لم يتم تنفيذه منها؟ ولماذا؟ ، في البداية كنا نذكر بكل فخر ما تم إنجازه في الخطة الخمسية، ونتجاهل ما لم يتم تحقيقه منها، أما الآن فلم نعد نذكر حتى الجزء الذي تم تنفيذه حسب الخطة!!.
ومن حق كل مواطن أن يسأل: لو لم تكن هناك خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هل سيكون وضعنا الآن أفضل؟.
* نقلاً عن صحيفة "عكاظ"