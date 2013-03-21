40 عاما من التخطيط ... والنتيجة ؟

أطلقت الخطة الخمسية الأولى عام 1970م من القرن الماضي، ثم توالت بعدها الخطط الخمسية الثانية والثالثة و ........ حتى بلغت ثماني خطط بالتمام والكمال على مدى أربعين عاما.

ونحن الآن في منتصف الخطة الخمسية التاسعة والتي بدأت مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين بملبغ إجمالي يقارب التريليون ونصف ( التريليون = 1000 مليار) ريال.

وهي بذلك تعتبر أكبر خطة خمسية في تاريخ المملكة بحجم يتجاوز الخطة السابقة لها بحوالى 67% . ومع ذلك لم تلاق هذه الخطة الهائلة ما تستحقه من اهتمام شعبي أو حتى رسمي بما يتناسب مع حجمها وطموحاتها الكبيرة، بل لم تلاق من اهتمام ما يوازي عشر الاهتمام بالميزانية العامة للدولة التي تعلن في نهاية كل سنة مالية!!!

ما هو سر إبراز الخطط الخمسية؟؟؟

بالرغم من أن تلك الخطة تحمل في طياتها أرقاما لم يحلم بها أي مواطن، فهي تعلن أنها سوف تنفق حوالى 51% (736 مليار ريال) على قطاع تنمية الموارد البشرية ( أي التعليم والتدريب وما شابهه) ، و19% ( 274 مليار) على التنمية الصحية والاجتماعية، و 16% (231 مليار) على تنمية الموارد الاقتصادية، و8% (116 مليار ) على النقل والاتصالات، ومثلها على الخدمات البلدية والإسكان.

كل هذه الأرقام لم تثر لدى الناس أي اهتمام أو متابعة أو حماس، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو عدم استفادتهم من الخطط الخمسية من خلال تجربة الأربعين سنة الماضية!!!

فقد سمع الناس الوعود والأحلام التي قدمتها الخطط الثماني الماضية، وهم يرون أعداد العاطلين عن العمل تزداد كل سنة من سنوات الخطط السابقة بالرغم من تزايد عدد المتعلمين وزيادة أعداد المدارس والجامعات!

وقد تزايدت أعداد الباحثين عن العلاج أو على سرير في المستشفيات الحكومية، وأعداد الباحثين عن عمل أو سكن أو وسيلة مواصلات، دع عنك تردي الخدمات البلدية، والماء والكهرباء والمجاري!!

فأي شيء نأمل من الخطة التاسعة؟.

وهل توقفنا بعد كل خطة خمسية لنسأل أنفسنا ماذا تم تحقيقه من تلك الخطة ؟ وما لم يتم تنفيذه منها؟ ولماذا؟ ، في البداية كنا نذكر بكل فخر ما تم إنجازه في الخطة الخمسية، ونتجاهل ما لم يتم تحقيقه منها، أما الآن فلم نعد نذكر حتى الجزء الذي تم تنفيذه حسب الخطة!!.

عندما يفقد الناس اهتمامهم بالشيء فهذا يعني أنه لم يعد يؤثر في حياتهم، وعندما يفقد الناس ثقتهم في شيء فهذا يعني عدم إيمانهم، وكأن شيئا لم يكن، والكلام ما عليه جمرك!!!

هكذا انتهى الأمر بالخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يقولون؟.

ومن حق كل مواطن أن يسأل: لو لم تكن هناك خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هل سيكون وضعنا الآن أفضل؟.

* نقلاً عن صحيفة "عكاظ"