إشغال كامل لرحلات الطيران وحجوزات الفنادق في دبي

سجلت رحلات الطيران وحجوزات الفنادق في دبي خاصة، والدولة عامة، إشغالاً كاملاً مع بدء موسم الإجازة المدرسية في السعودية وفترة أعياد الفصح في أوروبا.

ووفقاً لصحيفة "البيان"، أكدت مصادر في قطاع السياحة والسفر أن هذه الفترة في كل عام تشهد نمواً كبيراً لحركة السياحة من السعودية تزامنت هذا العام مع فترة الأعياد في بعض دول أوروبا، الأمر الذي رفع من نشب الإشغال إلى 100% سواء للطيران أو حجوزات الفنادق.

ولم تقتصر نسب الإشغال العالية على الفنادق ورحلات الطيران، إذ إن معظم مراكز التسوق في دبي تشهد هذه الأيام حركة نشطة للزوار من السوق السعودي، إضافة إلى السياح من دول أوروبا.

وشهدت حركة السفر من المملكة العربية السعودية إلى الدولة نمواً بواقع 20% خلال الأيام الماضية مع بدء عطلة نصف الفصل الدراسية، وتوجه كثير من العائلات السعودية لقضاء إجازاتها خارج المملكة رغم أن هذه العطلة تعد من العطلات القصيرة، حيث تميل بعض العائلات السعودية إلى قضائها داخل المملكة.

وقالت المصادر إن الإمارات ودبي خاصة تبقى الوجهة المفضلة للسعوديين، خصوصاً أن تعدد وتنوع رحلات الطيران وفر خيارات واسعة للمسافرين حيث ترتبط كل من الإمارات والسعودية برحلات جوية تزيد على 380 رحلة أسبوعياً في الوقت الذي تطير فيه بعض الناقلات الوطنية، وخاصة الاقتصادية منها إلى وجهات عديدة غير مخدومة من الطيران التجاري، الأمر الذي شجع الكثير من القاطنين في هذه الأماكن للسفر إلى الدولة.

وأكد عادل الغيث، نائب رئيس طيران الإمارات في المملكة العربية السعودية والبحرين، أن رحلات طيران الإمارات من المملكة العربية السعودية والبحرين تشهد إشغالاً عالياً على مدار العشرة أيام المقبلة بسبب العطلة الدراسية الثانية لهذا العام.

وأضاف الغيث: "تلبية من طيران الإمارات للطلب العالي على السفر من المملكة ومن البحرين، بدأنا منذ يوم أمس (الاثنين) تشغيل رحلات إضافية من بواباتنا الخمس في المملكة العربية السعودية والعاصمة البحرينية المنامة، فضلاً عن زيادة السعة المقعدية لعدد من الرحلات المجدولة. وتسير طيران الإمارات اعتباراً من 18 مارس وحتى يوم 30 مارس الجاري، 10 رحلات إضافية بين جدة ودبي، و5 رحلات إضافية من الرياض، ورحلتين إضافيتين من المدينة المنورة، كما عملنا على زيادة السعة المقعدية لعدد من رحلات هذه المحطات، بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة من الدمام والعاصمة البحرينية المنامة".

وتشغل طيران الإمارات 21 رحلة أسبوعياً من جدة معظمها باستخدام طائرة إيرباص العملاقة A083، و28 رحلة أسبوعياً من العاصمة الرياض، و13 رحلة أسبوعياً من الدمام، ورحلة واحدة يومياً من المدينة المنورة، و21 رحلة أسبوعياً من المنامة.

وأكدت مجموعة جميرا أن فنادقها كاملة سواء الشاطئية أو داخل المدينة، تشهد إقبالاً كبيراً من السياح السعوديين حيث لا تقل نسب الإشغال عن 90%.

وقالت ميساء التركاوي، مديرة العلاقات العامة في المجموعة، إن هناك إقبالاً كبيراً على فنادق المجموعة من السياحة السعودية خاصة والخليجية عموماً خلال هذه الفترة مع بدء موسم الإجازة المدرسية، موضحة أن هذه الإجازات تترافق أيضاً مع إجازات مماثلة في أوروبا وروسيا، ما يرفع نسب الإشغال إلى أكثر من 95% في بعض فنادق المجموعة.

وقال إدريس محمد طاهر، نائب مدير عام الريس للسفريات، إن معظم رحلات الطيران هذه الأيام تصل فيها نسب الإشغال إلى 100% وسط إقبال كبير من السياح السعوديين بسبب الإجازة المدرسية، فضلاً عن إجازة الأوروبيين بعيد الفصح، موضحاً أنه من الصعوبة بمكان وخاصة من بعض الوجهات حجز مقعد إلى دبي بسبب الإشغال الكثيف للرحلات.

وأضاف طاهر أن حجوزات الفنادق هي الأخرى تبدو كاملة مع إقبال كبير من السياحة السعودية القادمة للدولة ودبي خاصة، إضافة إلى حركة السياحة الأوروبية في الدول التي تحتفل بعيد الفصح، حيث تمثل دبي وجهة سياحة متكاملة ومثالية للكثير من شرائح السياح.