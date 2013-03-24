حزمة إنقاذ قبرص والرسائل الباهظة الثمن

ما الذي يريده الاتحاد الأوروبي من قبرص؟ أو ربما من الأصح القول ما الذي تريده أنجيلا ميركل بالذات؟ هل المشروع الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لقبرص- في جوهره- هو فعلا حزمة إنقاذ؟ أم هو درس للقبارصة- حكومة وشعبا- أم للروس أم لبقية الدول المتعثرة؟ في الواقع، قد يكون كل ما سبق، وكان بديهيا ألا يمر.

لم يشأ الاتحاد الأوروبي أن يقدم كامل المبلغ الذي تحتاجه قبرص لتخطي أزمتها. فجاءت حزمة الإنقاذ الأوروبية مختلفة في جوهرها، وتضمنت ما لم يسبق أن شهدته أي حزمة سابقة، ألا وهو فرض ضريبة على المودعين. أي، بمعنى آخر، إشراك الشعب بشكل مباشر بتسديد فاتورة الإنقاذ، وليس فقط من خلال إجراءات التقشف وخفض التقديمات الاجتماعية.

ربما أراد الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه ألمانيا، أن يمرر عبر هذه السابقة عدة رسائل في أكثر من اتجاه. بداية، هي رسالة بطبيعة الحال للحكومة القبرصية بأن حزمة الإنقاذ مكلفة جدا، ويترتب عليها التزامات كبيرة وسياسات مالية ستفرض ليس فقط على الحكومة الحالية، بل على الحكومات اللاحقة.

ثانيا، هي رسالة للدول المأزومة الأخرى تقول إن كل الاحتمالات واردة وممكنة، وليس هناك من سقف محدد لخطط التقشف، وإن مقولة «إنقاذ اليورو مهما كان الثمن» لا تعني إطلاقا رمي المسؤولية على البنك المركزي الأوروبي أو دول المركز، بل على العكس تماما، تعني أن الثمن قد يكون باهظا جدا.

وثالثا، قد تكون رسالة إلى موسكو، إذ يعلم الاتحاد الأوروبي تماما، وعلى رأسه ألمانيا أيضا، أن ما يزيد على ثلث الودائع في النظام المصرفي الأوروبي هي أموال روسية، لأن قبرص قد تحولت خلال السنوات العشر الماضية إلى جنة أوفشور بالنسبة إلى رؤوس الأموال الروسية. ورغم أن ألمانيا لا تريد بالتأكيد أن تكون روسيا ندا مفاوضا في عملية حل الأزمة القبرصية والأزمة الأوروبية بشكل عام، إلا أنها ربما ترى في موسكو جزءا من المشكلة، وعليها بالتالي أن تسدد فاتورتها من تكلفة الإنقاذ، بعدما استفادت من الامتيازات القبرصية الممنوحة لها لسنوات.

درس للشعوب

على أي حال، فإن هذه الرسائل لا تقف عند حدود الكر والفر الحاصل بين القيادات السياسية منذ أن اندلعت الأزمة الأوروبية. بل إن الدرس الأبرز هو لشعوب الدول المأزومة الرافضة لخطط التقشف. إذ ربما يراد من الشعب القبرصي أن يكون مثالا للشعوب الأخرى التي رفضت كل ما تقدم لها في السابق من شروط للمساعدة والإنقاذ.

لا شك في أن هذه الرسائل قد وصلت رغم رفض هذا المقترح. ولكن لهذه الرسائل تكلفة اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، ستبدأ أوروبا بتسديدها انطلاقا من اليوم. وقد تكون هذه التكلفة أعلى بكثير من مبلغ 5.6 مليارات يورو الذي كان يقدر أن تحققه الحكومة القبرصية من فرض ضريبة على الودائع.

على المستوى المالي والاقتصادي، فإن البحث في فرض ضريبة كهذه قد دفع بطبيعة الحال بالمودعين إلى محاولة سحب ودائعهم من الجهاز المصرفي القبرصي المأزوم، والذي هو اليوم بأمس الحاجة إلى السيولة لمواجهة انكشافاته الضخمة على الأصول اليونانية (وهو ما تحاول البنوك القبرصية تجنبه من خلال إقفال أبوابها بوجه المودعين). وبالتالي، فإن خروج ما تبقى من سيولة لدى هذه البنوك من شأنه أن يوسع دائرة المأزق القبرصي.

إلا أن هذا الخطر لا يتوقف فقط عند قبرص، بل قد يمتد إلى الدول الأوروبية المأزومة الأخرى، ذات الجهاز المصرفي الأكبر من نظيره القبرصي. إذ بما أن خيار فرض الضرائب على الودائع بات قائما، فقد يتخوف المودعون في هذه الدول من أن يتذوقوا الكأس المرة التي يشربها القبارصة اليوم. وبالتالي، من شأن هذا المقترح أن يعمل على تأجيج المخاوف لدى شعوب الدول المأزومة، وضرب ما تبقى لهم من ثقة.

سلوك خطر

وعلى المستوى الشعبي، فإن هذا المقترح يقود إلى عكس ما كان يهدف منه أصلا من ترشيد للانفاقات، لأنه يعاقب المدخرين. وكأنه يدفع ليس فقط بأصحاب رؤوس الأموال، بل بكل الشرائح الاجتماعية إلى التحول من الادخار نحو الاستثمار. وهذا سلوك خطر إذا ما خرج عن طوره، إذ من شأنه أن يخلق فقاعات في أسعار الأصول، لأن الجميع سيبدأ بالبحث عن توظيف أمواله، وبوتيرة سريعة.

أما على المستوى الاجتماعي والسياسي، فقد وسعت حزمة الإنقاذ هذه من الهوة القائمة بين المصالح الوطنية للدول المأزومة والمصلحة المشتركة لليورو والاتحاد الأوروبي، وهو الصراع الأزلي الذي رافق الوحدة الأوروبية منذ تأسيسها. وما الرفض المطلق للبرلمان القبرصي لهذا المشروع سوى تعبير فعلي عن الانحياز التام نحو المصالح الوطنية. وما هو أشد خطورة على الوحدة الأوروبية، هو ربط استمرارها بالمصالح الألمانية، ما من شأنه أن يزيد الشرخ داخل المجتمعات الأوروبية ويؤجج حالة الرفض لما يرونه هيمنة المانية.

وأيضا على المستوى السياسي، فقد دفع هذا المشروع فعلا بالقبارصة نحو روسيا. فقبرص تبحث اليوم عن حاضنة مالية لها. وإذا ما رفض الاتحاد الأوروبي أن يكون حاضنتها، فبمقدور روسيا أن تكونها، ولو جزئيا. في الواقع، لم يذهب المسؤولون القبارصة إلى موسكو لإقناع القيادة بقبول الانعكاسات السلبية لهذا المقترح على المصالح الروسية، بل على العكس تماما، ذهبوا للبحث في البدائل. ولا شك في أن موسكو تفكر جديا بالعائد الذي قد تحققه من الدخول وسط الوحول القبرصية، قد يكون أقلها الامتيازات النفطية لسنوات كثيرة مقبلة كما يجري تداوله.

خطأ التقدير

ولكن، أخيرا، لماذا قبرص؟ هذا الاقتصاد الصغير غير المؤثر بحجمه. فهل حقيقة تتوقف حزمة الانقاذ على 5.6 مليارات يورو توجب توفيرها من جيوب المودعين؟ لا أعتقد ذلك. بل إن الاتحاد الأوروبي قد اختار قبرص لأن يمرر رسائله، لأنها- بالتحديد- اقتصاد صغير غير مؤثر بحجمه. في رأيي، لم يخطئ الاتحاد الأوروبي في تقدير تكلفة إنقاذ قبرص... بل إنه أخطأ في تقدير تكلفة عدم إنقاذها.

*نقلا عن صحيفة القبس الكويتية.

* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني.