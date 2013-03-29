هلا بعزوتي «أرامكو» بحائل !

إذا كان هناك غموض يدور حول بناء الأهرامات فالغموض أكثر تعقيداً حول تأسيس وبناء مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل التي أُعلن عنها قبل سبع سنوات ولا تزال الحياة الفطرية تمارس أعمالها بحيوية وحرية مطلقة!



أعرف شخصياً أمير المنطقة الأمير سعود بن عبدالمحسن وهو رجل صاحب رؤية استراتيجية وعملي والحوار معه مليء بالأفكار الجميلة التي تضع حائل مدينة نموذجية ومتميزة وهو حريص على وضع بصمة جوهرية خلال توليه إمارة المنطقة.. وحتى لا يظن القارئ الكريم أنني أتملق أو أبحث عن مصالح فقد كانت آخر جلسة مع الأمير قبل ثماني سنوات! الذي يعجبني في الأمير صراحته النبيلة وبساطته العفوية منذ ذلك الوقت وهو يقول دائماً مقولته المشهورة « ليس لدي عصا سحرية»! في حائل أصبحت المدينة لغزاً محيراً ولا أحد يعرف أين الخلل في مشروع المنطقة العظيم وعلى من تقع مسؤولية التعثر والتأخير، ولكن المواطن يعرف جيداً أنه عندما يحل اسم «أرامكو» على المشروع فليستعد المسؤول لموعد التدشين!



وبما أنني ابن «أرامكو» ووالدي عمل قبل خمسين عاماً في الشركة ولا زال – أمد الله في عمره – يعي مدى أهمية ودقة الوقت في تنفيذ المشاريع وهو ديدن موظفي «أرامكو»، فإنني أقترح على أمير حائل بعد أن ذبل صبر المواطن من المشروع الحلم بأن تتولى أرامكو الإشراف على تنفيذ المشروع، لأنها العصا السحرية «الوحيدة» في تنفيذ المشاريع المتعثرة بجودة وفعالية!

*نقلا عن الشرق السعودية