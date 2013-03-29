هل نستعين بأرامكو في كلّ المشاريع

ولا شكّ في أنّ أرامكو أثبتت عبر زمن طويل كفاءتها وقدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة وفي زمن قياسي، وقد استعانت بها الدولة في الماضي في عدة مشاريع منها، فيما أذكر، مشروع الخط الحديدي بين الدمام والرياض.

وحديثاً قامت بالإشراف على تنفيذ مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وحاليا تشرف على تنفيذ مشروع مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ووفقاً لصحيفة الرياض العدد رقم ١٦٣٤٥ الصادر بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٤ الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٣ فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره لوزارة البترول والثروة المعدنية بتعميد أرامكو السعودية التي تقوم حاليا بتنفيذ مشروع مصفاة جازان ومحطة التوليد الكهربائي لمدينة جازان الاقتصادية، لتنفيذ أعمال البنية التحتية التي تحتاجها مدينة جازان الاقتصادية في المرحلة الأولى، ومن جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهنس على النعيمي أنّ الأمر السامي سيدفع بعجلة العمل في مشروع مدينة جازان الاقتصادية، وفيما أحسب كانت هناك ضرورة لتكليف أرامكو بهذا المشروع بعد تعثر مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ثمّ إنّ قطار التنمية قد تأخر طويلاً عن جازان.

ولهذا فإنها تحتاج إلى الإسراع في تنفيذ مشاريعها وإيجاد فرص عمل لسكانها، وخاصة الشباب الذين كانوا يهاجرون منها إلى مناطق أخرى في المدن الكبرى، وبالطبع من الحكمة أن نعهد إلى أرامكو بتنفيذ المشاريع الحيوية، ولكنها ستعجز عن القيام بتنفيذ كلّ المشاريع، ولهذا يجب أن تكون هناك شركات سعودية أخرى قادرة ومؤهلة لتنفيذ المشاريع الكبيرة، وهذا لا يتحقق إلاّ بدمج الشركات الموجودة في كيانات كبرى، وإلاّ ستتعطل عجلة التنمية.

*نقلا عن الرياض