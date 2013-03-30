أضلاع المشكلة.. ثلاثـة!

عندما يتحدث مسؤول كبير، في حجم ومكانة وشخصية معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، عن مخالفات وتجاوزات والتفاف على قوانين الإقراض من بنوك ومصارف، فإن حديثه يحظى بصدقية عالية، واهتمام بالغ من أفراد المجتمع ومسؤولي المصارف على حد سواء، فالزعابي لا يخشى على مصلحة شخصية سيفقدها إن انتقد البنوك، ولا هو متحامل على البنوك لأي سبب كان، كما أنه لا يتحدث من فراغ، بل من تجربة واقعية يومية، تدخل الآن عامها الثاني، من خلال صندوق معالجة الديون المتعثرة الذي أنشأه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

فالواقع الذي رصده صندوق معالجة الديون المتعثرة يثبت أن هناك تصرفات «لا مسؤولة» من بنوك محلية، تسعى لتحقيق أرباح عالية، بوساطة إغراءات وعروض تقدم إلى المواطنين، بهدف توريطهم في قروض طويلة الأمد، وذلك من خلال الدخول في منافسة لـ«سرقة الزبائن» من المصارف التي وقّعت اتفاقيات إعادة جدولة مع صندوق معالجة الديون، واستغلال سعي الدولة للتسهيل على المواطنين، بالدخول طرفاً يضع هدفاً «غير معلن» هو شراء القرض بقرض جديد، ومبلغ أكبر، ومدة زمنية أطول، ما يكرّس مشكلة الديون بشكل عام، ويزيد من نسب المتعثرين، ويجعل الدولة تدخل في مشكلة جديدة أكبر من المشكلة السابقة، فأي تصرف أسوأ من ذلك؟

مؤسف حقاً أن يكون هناك مديرون تنفيذيون «مواطنون» في بنوك محلية «وطنية» في الغالب، يفكرون بطريقة «مادية» عقيمة، ولا ينظرون إلى العميل المواطن إلا من زاوية واحدة فقط، هي زاوية اقتناصه لتحقيق ربح يضاعف من أرقام أرباح البنك نهاية العام، لتعود إليهم الفائدة على شكل «بونص» يستفيدون منه مؤقتاً، في حين يقضون به على عائلة مواطنة يصارع معيلها في دوامة الديون سنوات طويلة، فأي وطنية في ذلك، وأي فكر هذا الذي تشربه هؤلاء المديرون؟

ثلاثة أضلاع رئيسة أسهمت في تفاقم مشكلة الديون في الدولة إلى وضعها الحالي، المعقّد والصعب، يتحمل فيها كل ضلع مسؤولية كاملة، لا تقل عن الضلعين الآخرين، وأول أضلاع المشكلة هو البنوك، بما تقوم به من تجاوزات ومخالفات واحتيال على قوانين الإقراض، وضخ المغريات المختلفة لتوسيع دائرة الإقراض، وهو أمر غير مقبول، على الرغم من أنه مفهوم في شرع البنوك، فهي أدوات تجارية تسعى لتعظيم أرباحها، أما الضلع الثاني فأمره غير مقبول، وغير مفهوم، وهو غياب رقابة المصرف المركزي بشكل غريب، فقراراته غالباً ما تحتوي على ثغرات تنفذ منها البنوك والمصارف!

والملاحظ أن قرارات المصرف المركزي في الغالب ردة فعل لمشكلة، ولذلك تكون دائماً بداية لمشكلة أخرى، والأغرب من ذلك أنه على الرغم من كون المصرف جهة رقابية على البنوك، إلا أنه بدأ يتخلى عن هذا الدور بشكل واضح، والدليل على ذلك مشكلة «شراء المديونيات»، التي كشف عنها أحمد جمعة الزعابي، أمس، في حين كان يفترض أن يكشفها محافظ المصرف المركزي!

الضلع الثالث والأخير هو المواطن نفسه، فعليه تقع المسؤولية الأولى، وعليه أن يدرك أن القرض بداية هلاكه، فلا يستسهل اللجوء إليه، وإن اضطر إلى ذلك فعليه قراءة شروط التعاقد، وليبحث عن الأفضل، فمشكلة أغلب المتعثرين أنهم لم يقرأوا شروط وعقود الاقتراض!

*نقلا عن صحيفة الامارات اليوم.