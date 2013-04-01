العيار: "كيبكو" تتطلع لمزيد من الاستحواذات والتوسع في 2013

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار في مقابلة مع "العربية" إن "كيبكو" تدخل العام الحادي والعشرين من الربحية المتواصلة، وإنها نجحت بتحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها لعام 2012 من خلال مواصلة عملية التوسع الإقليمي وتسديد ديون وتقليص النفقات.

وكانت الجمعية العمومية لشركة كيبكو انعقدت أمس حيث وافق خلالها مساهمو الشركة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 بالمئة (20 فلساً للسهم الواحد) و5 بالمئة أسهم منحة. وقال العيار إن هذه التوزيعات تُشكل بين 7 إلى 9% عائدا على سعر السهم في السوق.

وعن استراتيجية المجموعة المستقبلية في ظل التغييرات في الأسواق المحلية والإقليمية، أجاب العيار أن "كيبكو" مستمرة في استراتيجيتها في التركيز على القطاع المصرفي والقطاعات المالية عموماً وشركات التأمين، حيث تُشكل هذه القطاعات نحو 65% من إجمالي استثمارات "كيبكو".

وتدير "كيبكو" أصولا موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن 26 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2012.

وأضاف العيار أن "كيبكو" مستمرة في سياسة التوسع، وهناك رضا في مجموعة "كيبكو" عن العام الماضي بفضل الاستحواذات التي أجرتها، حيث استحوذت على مصرفين في تركيا وفي مالطا، ويحقق بنك برقان قفزات وهو الأسرع نموا في السوق المحلية، وأداء شركة الخليج للتأمين هو الأكبر في 4 أسواق من ضمن 7 أسواق تعمل بها، إضافة إلى شركة ShowtimeOSN التي تحقق نموا هو الأكبر في شركات الميديا في العالم بنسبة تجاوزت 30% للإيرادات، و33% لعدد المشتركين.

وكانت "كيبكو" توقعت عودة انتعاش سوق الأسهم في 2013 في مقابلة سابقة مع "العربية" رغم أن السوق كانت متشائمة بسبب الأحداث السياسية التي عصفت السوق الكويتية في العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال العيار إن التوقعات أصابت حيث صعد مؤشر السوق الكويتية أكثر من 11% وأرى السوق السعودية هي قائدة الأداء في الاسواق الخليجية وستستمر.

لكن العيار رأى أن النضوج في السوق الكويتية لا يزال غير موجود، فالإشاعة والقراءة غير العلمية هي التي تدير العمليات متأملا أن تقوم هيئة أسواق المال في الرقابة على هذه العمليات لمساعدة السوق في الخروج من هذا الوضع غير الصحي.

وفي القطاع المصرفي وتوقعات "كيبكو" له في ظل ما يُطرح من مشاريع تنموية عملاقة في السوق الكويتية، أجاب العيار: "بلا شك، هناك نمو، وقد استشرت مسؤولين في قطاعات مصرفية نتعامل معها، والجميع أجمع على ظهور بوادر ظهور المشاريع التنموية". وفضل العيار عدم تسمية هذه المشاريع بخطة تنمية، وقال: "الأفضل أن نسميها مشاريع بنية تحتية".

وفي سياق آخر لرؤية "كيبكو" للأسواق العربية، خصوصا أسواق دول الربيع العربي كمصر التي تعيش إضرابات حاليا، رأى العيار أن مصر جزء كبير من المنطقة ومهم لأي مستثمر يريد الاستثمار إقليميا، وأن كيبكو متواجدة في السوق المصرية في قطاعات عدة كالعقار والفندقة والتأمين والسياحة وقطاع الأدوية، وهي تنظر إلى عمليات جديدة أيضا، وهي مستمرة في هذه السوق الواعدة.

وعن توجه مجموعة "كيبكو" نحو السوق التركية باستحواذ بنك برقان التابع للمجموعة على حصة 99.26% من مصرف يورو بنك تكفن في تركيا مقابل 99.8 مليون دينار (نحو 355 مليون دولار)، قال العيار: "أعتقد أن توجه تركيا في السنوات الأخيرة نحو المنطقة جعلها تكميلية لمنطقتنا، وتركيا هي شريك تجاري كبير للدول في المنطقة، كالعراق وسوريا والسعودية، وهناك تكامل بين هذه الأسواق التي تتواجد فيها "كيبكو"، فرأينا أنه من الضرورة الدخول في هذه السوق".

وعن خطة "كيبكو" بوجود شبكة مصرفية تمتد بين الكويت والعراق والأردن وتركيا ثم تونس والجزائر عبر بنك برقان، قال العيار: "نريد أن نؤمن لعملائنا في كل مكان في هذه الأسواق المستوى نفسه من الخدمات والعلاقات والتواجد بقربه".

وقال العيار إن "كيبكو" متفائلة بالسوق السعودية ولديها مشاريع تحقق قفزات في هذه السوق مثل شركة سدافكو للألبان، وشركة تأمين ومشاريع عقارية أخرى، لكن بالنسبة للقطاع المالي كالبنوك، فرأى أن السوق السعودية صعب دخولها بسبب عدم توافر الفرص بالنسبة لهذا القطاع.

وكانت "كيبكو" أحد المستثمرين في شركة الوطنية للطيران الكويتية التي أعلنت إفلاسها قبل عامين تقريبا، بينما تلوح اليوم فرصة للاستثمار في قطاع الطيران الكويتي مع بدء الحكومة الكويتية في إعداد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للخصخصة.

وفي هذا السياق، قال العيار إن الاستثمار في "الكويتية" ليس من أولويات "كيبكو" حاليا، ونطالعها كأي فرصة استثمارية.

وكانت "كيبكو" أبدت الاهتمام بمشروع مستشفيات الضمان الصحي، وهي مشروع تنموي عملاق طرحته الحكومة الكويتية للمزايدة قبل عام تقريبا، لكنه فشل في استقطاب المستثمرين أثناء المزاد. ومع توجه الحكومة إلى إعادة طرح المشروع قريبا امام المستثمرين، أجاب العيار إن "كيبكو" ستنظر بالشروط الجديدة بعد اعادة هيكلة المشروع ومدى إمكانية الدخول في هذه الفرصة الاستثمارية.

