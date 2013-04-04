أرامكو .. العصية على الاستنساخ

أثار الأمر الملكي بتعميد شركة أرامكو بتنفيذ أعمال البنية التحتية لمدينة جازان الصناعية، السؤال الذي يتكرر باستمرار كلما أُنيط بأرامكو الإشراف أو تنفيذ مشاريع عملاقة أو ذات أهمية كبيرة، مثل مشروعنا هذا الذي تبدو أن أهميته التنموية الاجتماعية تتخطى أهميته الاقتصادية؛ لماذا هي أرامكو تحديداً من تُكلَّف بهذا النوع من المهام؟ وهي الشركة المتخصصة في صناعة البترول والغاز وليس في الإنشاءات المدنية، التي سعت وتسعى للتخلص من أعباء تلك الأعمال التي لا تمس صميم عملها، بينما سيؤدي تحملها عبء هذه المهمة إلى توجيه عدد من كوادرها لأعمال لا تتصل بصلب تخصصاتهم.

فلماذا لا تُكلف الأجهزة الحكومية المعنية التي يفترض أنها المسؤولة عن هذه المشاريع بهذا الدور ؟ هل لأنها غير قادرة أو عاجزة، وتفتقر للكادر الذي يمكنه القيام بنفس الدور الذي يقوم به كوادر أرامكو؟ أم أن حساب الوقت والانضباط معدوم لديهم! أم أن الفساد المتغلغل في بنية هذه الأجهزة هو المانع وما زال إصلاحها عصياً! ولكن ألم يتمكَّن الفساد من اختراق جدران أرامكو أيضاً (رشاوى شركة تايكو)؟

أسئلة تنطرح وتبحث عن جواب، فيجتهد البعض في أجوبته، والبعض يختار الصمت إما هرباً من الجواب أو لأسباب أخرى ترتبط بقلة المعلومة.

وهناك من يعطي لهذا القرار مبرراته التاريخية فيقول إن أرامكو حينما شيدت معاملها في رأس تنورة أو في أبقيق، أسست أيضاً مقومات لبنية تحتية تستطيع خدمة هذه المنشآت الصناعية، وحيث إن أرامكو هي المكلَّفة أصلاً ببناء مصفاة جازان ومحطة التوليد الكهربائي للمدينة الصناعية فمن الأحرى أن تتولى مهام إنشاء البنية الأساسية لمرافق الميناء الصناعي والمرافق المساندة .

ولكن هذا التبرير يتغافل أو يتجاهل حقيقة المرحلة التاريخية التي نفذَّت فيها أرامكو هذه المشاريع، فآنذاك لم يبلغ الجهاز الحكومي المستوى الذي هو عليه الآن بامتلاكه للكادر والجهاز التنفيذي والمصادر المالية التي تتوافر لمعظم الدوائر الحكومية، ثم إن تلك المدن بُنيت وما زالت كمدن خاصة لأرامكو، فهي المسؤولة عن كل شي فيها من ألفها إلى يائها، وما هو خارج هذه المدن لا يخصها وهذا ما يجعل الفرق بيّناً بين مستوى البنية التحتية والخدمات الترفيهية داخل هذه المدن و بين ما يجاورها.

مع الأسف الشديد، أن تكلفة المشاريع التي أشرفت أرامكو على تنفيذها غير معروفة للملأ، وبالتالي غير ممكن مقارنتها أو قياس جدواها المالية و معرفة حجم أو قيمة التوفير الذي تحقق من وراء ذلك، وهل هناك فعلاً توفير حقيقي بعدم تولي جهة أخرى مهام التنفيذ؟ .

من المُسلّم به القول أن تكرار تكليف أرامكو بمثل هذه المهام يحظي برضا صاحب القرار، وحتماً هناك من المبررات وراء هذا الرضا.

فلماذا لا يُستفاد من هذه المبررات ، وتطبيقها أو استنساخها في شيء مشابه ؟ لماذا لا تؤسس الحكومة شركة تعتمد على نفس المقاييس والممارسات التي تطبقها أرامكو، ألن يكون ذلك أجدى وأكثر منفعة للبلاد؟

*نقلا عن الشرق السعودية