ونحن كم ننفق على الأبحاث؟

ذكرت تقارير اخبارية أنّ شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي تعتبر أكبر شركة في العالم للهواتف الذكية أنفقت حوالي ٦٩ر١٠ مليارات دولار على أنشطة البحث والتطوير، في العام الماضي لتأمين التقنيات المتطورة.

ونتيجة لهذه الأبحاث حصلت الشركة على ١٨١٣٩ براءة اختراع، منها ١١٩٧٣ براءة اختراع عالمية، هذه شركة واحدة أنفقت كل هذه الأموال على الأبحاث وهي تشكل ٩ر٥٪ من إجمالي مبيعاتها،

ونحن كدولة نصرف حسب آخر إحصاء في عام ٢٠١٠ ما نسبته ٧٦ر١٪ من دخلنا القومي على الأبحاث، مع أنه لدينا الآن ثلاثون جامعة واحدة منها متخصصة في الأبحاث والدراسات العليا، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ونحن أشدّ حاجة للأبحاث من أيّ دولة أخرى، ذلك أننا نعتمد على مورد واحد سينضب عمّا قريب، ولهذا لا سبيل لإيجاد موارد أخرى إلاّ عن طريق الأبحاث،

ولدينا شبه قارة هي الربع الخالي لا نعرف شيئاً عنها ولم نحاول أن نكتشفها، وكل ما لدينا من معلومات عنها أخذناها من عالم الفضائيات المصري فاروق الباز، وكنت قد كتبت مقالاً قبل ثماني سنوات في صحيفة الرياض العدد رقم ١٣٥٨١ الصادر بتاريخ ٢٥ رجب ١٤٢٦ الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٠٥ طالبت فيه بإنشاء معهد لدراسة الربع الخالي، وعدت بعد ذلك وكتبت مقالاً في نفس الموضوع في صحيفة الرياض العدد رقم ١٤٥٥٥ الصادر بتاريخ ٢٤ ربيع الآخر ١٤٢٩ الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٠٨ ، ومرت السنين ولم يتجاوب أحد مع ما كتبته، وكل ما حدث هو قيام بعثة من جامعة الملك سعود برحلة عابرة وسريعة إليه دون أن تكون للرحلة ايّ قيمة علمية، وظلّ الربع الخالي مجهولاً حتى الآن، ثمّ إننا نعتمد على مصدر واحد للمياه هو التحلية، فهل لدينا جهاز أبحاث فيها؟ وأخيراً وليس آخراً متى نهتم بالأبحاث؟

*نقلا عن الرياض