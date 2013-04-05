7.7 مليار دولار أرباح تشغيلية لسامسونغ بـ3 أشهر

أظهرت تقديرات لشركة سامسونغ إلكترونيكس أن الأرباح التشغيلية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت 53% إلى 8.7 تريليون وون (7.7 مليار دولار) مدعومة بمبيعات الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.

وجاءت تقديرات الشركة الكورية الجنوبية العملاقة -التي صدرت قبل إعلان النتائج الفصلية الكاملة بحلول 26 إبريل- أعلى من متوسط توقعات بلغ 8.3 تريليون وون في استطلاع أجرته خدمة تومسون.

وتنهي هذه الأرقام سلسلة من الأرباح القياسية استمرت خمسة فصول متتالية لأكبر شركة تكنولوجيا في العالم من حيث الإيرادات. لكن محللين يقولون إن الأرباح ستسجل مستوى مرتفعا جديدا في الربع الحالي إذ تستعد الشركة لطرح الهاتف الذكي جالاكسي إس 4 في الأسواق هذا الشهر.

وقالت سامسونغ - التي تقدر قيمتها بنحو 220 مليار دولار - إنها تقدر مبيعات الربع الأول بنحو 52 تريليون وون بينما توقعت السوق 53 تريليونا.

وقال 5 محللين إن الشركة باعت على الأرجح 68-70 مليون هاتف ذكي ارتفاعا من 63 مليونا في الربع الأخير من العام الماضي.