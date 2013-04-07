شروط الصندوق وكفاءة الحكومة

يشهد الاقتصاد المصري حالة مروعة من الاضطراب في سوق الصرف وأسعار السلع ومواد الطاقة في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة د‏.‏ مرسي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي‏,

والتي تتسم في غالبيتها بأنها معادية للفقراء والطبقة الوسطي من الضرائب علي السلع التي تصيب كل من يستهلكها وتأتي الغالبية الساحقة من حصيلتها من الفقراء والطبقة الوسطي, وكذلك الأمر بالنسبة لضرائب الدمغة, ورفع أسعار البوتجاز الذي يزيد الأعباء علي نفس الفئات, وتعويم الجنيه المصري والسماح بتراجع سعر صرفه مقابل الدولار والعملات الحرة الرئيسية الأخري بصورة مضطربة, وما ترتب علي ذلك من ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة ومن بعدها السلع المحلية, إلي جانب بعض الإجراءات المنطقية مثل الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتداول العقاري.

وأيا كان تقييمنا لصواب أو خطأ تلك الإجراءات, فإن المؤكد تماما هو أن هناك خطأ جسيما في توقيت اتخاذها في اقتصاد يراوح علي حافة الركود, وفي مناخ مضطرب سياسيا منذ عدوان الرئيس علي الدولة وعلي السلطة القضائية وتعيينه نائبا عاما بالمخالفة للقانون, وإصراره علي إبقائه في منصبه رغم حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيينه نائبا عاما, واغتصابه سلطة التشريع التي لم ينتخب لها, ثم' منحها' لمجلس الشوري الذي لم ينتخب للتشريع, وفي بلد يفتقد احترام وهيبة القانون بعد أن قدم الرئيس قدوة سيئة في الاعتداء علي القضاء والقانون.

والتوقيت خطأ أيضا لأن مثل هذه الإجراءات تأتي في وقت لا يتوافر فيه الأمن بالصورة المطلوبة رغم أهميته الحاسمة للتطور الاقتصادي وإيجاد البيئة الآمنة المناسبة لتطبيق أي إجراءات جديدة, مما أدي إلي انتشار كل أنواع المخالفات ومن بينها التهريب الداخلي والخارجي لمواد الطاقة في استنزاف لموارد الدولة وحقوق المستحقين للدعم, والتأثير السلبي علي الاقتصاد العيني الزراعي والصناعي, فضلا عن تأثير الحالة المذكورة للأمن علي تقليل فرص نمو وتطور قطاع السياحة المهم للغاية كمصدر للنقد الأجنبي, ولترويج صورة الدولة في كل المراكز السياحية والاستثمارية في العالم. وحتي تخفيض دعم الطاقة لشركات الأسمنت بصورة هزيلة, تم بشكل يفتقد الذكاء, حيث لم يقترن بوضع قانون صارم لمكافحة الاحتكار والأسعار الاحتكارية, وبدء بناء شركات جديدة للأسمنت, والاتفاق مع موردين أجانب, أسعار الأسمنت المستورد منهم منخفضة مثل تركيا والصين لتوريد الأسمنت لمصر للضغط علي المحتكرين المحليين ومنعهم من رفع الأسعار بلا مبرر.

وإذا عدنا إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي, فإن تعويم الجنيه المصري أدي إلي تراجع سعر صرفه في السوق الرسمية من نحو0.167 دولار(6 جنيهات لكل دولار) في بداية ديسمبر2012, إلي نحو0.146 دولار(6.85 جنيه لكل دولار) في الوقت الراهن في السوق الرسمية بتراجع نسبته12.6%, وبلغ السعر نحو0.11 دولار(9 جنيهات لكل دولار) في السوق السوداء للنقد الأجنبي التي عادت بقوة والتي تستخدم عائداتها في تمويل تهريب الأموال للخارج وتجارة المخدرات والسلاح وتكديس النقد الأجنبي لتعطيش السوق ورفع أسعاره وتحقيق أرباح استثنائية.

وقد بلغت نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء للنقد الأجنبي نحو33.5% خلال الأربعة أشهر الأخيرة, علما بأن الغالبية الساحقة من شركات الصرافة مملوكة لعناصر من التيارات اليمينية المتطرفة التي تضع مسميات دينية, وترفض رقابة مباحث الأموال العامة علي تصرفاتها في النقد الأجنبي الذي تجمعه من المواطنين, وهو ما تجسد في احتجاجاتها علي تلك الرقابة وضغطها علي البنك المركزي والحكومة لإيقافها. ومن المؤكد أن السوق السوداء للنقد الأجنبي التي تلعب العديد من شركات الصرافة دورا محوريا فيها, يتم استخدام حصيلتها من النقد الأجنبي في تكديس هذا النقد وتعطيش السوق لرفع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري, بغرض تحقيق أرباح استثنائية علي حساب المجتمع والدولة, كما تستخدم تلك الحصيلة في تمويل كل أشكال الاستيراد غير المشروعة مثل الأسلحة والمخدرات, وفي تسهيل تهريب الأموال للخارج بعد تحويلها إلي عملات حرة رئيسية.

وهذه الأمور في مجملها, ساهمت ولاتزال تساهم في استنزاف احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذي تجاوز الخط الأحمر ووضع مصر في منطقة الخطر المالي, لأن معدل تغطيته للواردات أصبح نحو2.5 شهر فقط, ومسألة استنزافه كليا باتت مسألة وقت في ظل السياسات الفاشلة الراهنة التي لا تنشط نمو الاقتصاد والصادرات, ولا تقيد الواردات الكمالية ولاتحقق الاستقرار الأمني واحترام الحريات الشخصية الضروريين لتنشيط قطاع السياحة وإيراداته من النقد الأجنبي.

وإذا كان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام2013/2012 قد توقع أن يبلغ معدل ارتفاع أسعار المستهلكين( معدل التضخم) نحو12.5% في العام المالي المذكور, فإن التراجع السريع لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والذي حدث بعد وضع تلك التقديرات, سوف يؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم إلي مستوي غير مسبوق لا يستبعد معه أن يتجاوز25%, فأسعار السلع المستوردة وضمنها السلع الأساسية, سوف ترتفع بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل الدولار والعملات الحرة الرئيسية, وسوف تقود موجة من ارتفاع أسعار السلع المحلية المناظرة وباقي السلع.

وتجدر الإشارة إلي أن ارتفاع معدل التضخم, يؤدي إلي إعادة توزيع الدخل لصالح الأثرياء وأصحاب حقوق الملكية, علي حساب من يكسبون دخلهم من خلال أجورهم من العمال والمهنيين وأصحاب المعاشات, بما يؤدي للمزيد من الاختلال في توزيع الدخل في مصر التي تعاني من سوء توزيع الدخل أصلا, فضلا عن اضطراب حسابات الاستثمار القائمة علي توقعات المستقبل, وتشجيع الاندفاع غير الرشيد إلي تكديس الثروات في الاستثمار العقاري والمعادن النفيسة وفي المضاربة الطفيلية في البورصة والعملات, وهي مجالات' استثمارية' تشكل علامة علي الاقتصادات المفتقدة للثقافة الاستثمارية وللاستقرار المالي الضروري لتطور الاستثمارات في الاقتصاد العيني الزراعي والصناعي والخدمي المتطور.

*نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية.