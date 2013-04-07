في انتظار الدور الوطني للبنوك!

لم نشكك أبداً في دور القطاع المصرفي رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، لكننا نشكك في كثير من النقاط الأخرى، التي جاءت في رد اتحاد مصارف الإمارات على ما تناولته «الإمارات اليوم»، وما كتبته تحديداً في هذه الزاوية، طوال الأسبوع الماضي، من تحليلات أرقام البيانات المالية للمصارف، التي أثبتت تركيز البنوك على «إغراق» المواطنين في القروض، وتحقيقها أرباحاً خيالية، تنعكس على شكل مكافآت ومزايا «خيالية»، أيضاً، لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بها!

لا نحتاج من اتحاد المصارف إلى أن يذكرنا بجهوده في إعادة جدولة مديونيات المواطنين، تنفيذاً لمبادرات رئيس الدولة، بل نحتاج منه إلى أن يركز جهوده على منع عمليات «سرقة العملاء» من بنوك غير منضمة إلى هذه المبادرة، وتغري المواطنين بشراء مديونياتهم بقروض جديدة، مع مضاعفة الفترة الزمنية، وتقوم في كل ساعة بالاتصال وإزعاج العملاء في مكاتبهم، وعلى هواتفهم، لإقناعهم، أو بالأحرى «توريطهم»، فهل هذا الفعل يتماشى مع «التزام المصارف بمسؤولياتها المجتمعية، وتوجيهات الحكومة بتخفيف أعباء القروض عن المواطنين، وتنظيم عمليات الإقراض»، كما يقول البيان الصحافي لاتحاد المصارف؟!

لا أحد يختلف على «أداء البنوك دوراً حيوياً في التنمية، في ظل الاقتصاد الحر للدولة»، ولا نختلف أيضاً على «تلبية البنوك والمصارف حاجات العملاء والقطاعات الاقتصادية كافة»، كما يشير البيان الصحافي، لكننا نختلف معه بشدة على أن «تركيز المنافسة بين البنوك كان على مستوى جودة الخدمات المصرفية، وتنوعها وآليات توفيرها للعملاء بأسعار معقولة، بما يخدم في النهاية مصلحة العملاء والاقتصاد الوطني والبنوك»، ونوضح أن المنافسة بين البنوك انحصرت في كيفية سحب العملاء باتجاه القروض، وكيفية شراء القرض بقرض جديد وبقيمة أعلى، ولم تتنافس البنوك أبداً في تخفيض نسبة الفائدة مثلاً، وتخفيض هامش أرباحها، كما أكد ذلك رئيس صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين معالي أحمد جمعة الزعابي، تلك الشخصية الهادئة، الذي اضطر إلى أن يخرج عن هدوئه، بعدما شاهد الحقيقة واقعاً صعباً، من خلال تجربة تكمل عامها الثاني مع حالات المواطنين المتعثرين بالقروض، ونحن بدورنا نثق به، وبتصريحاته ذات الصدقية العالية، بشكل لا يقارن أبداً مع بيان صحافي «تجميلي»، بعيد عن الواقع، من اتحاد المصارف!

أما مسألة «توفير الخدمات بأسعار معقولة تصب في مصلحة العملاء والاقتصاد الوطني والبنوك»، فاسمحوا لي أن أحذف «العملاء والاقتصاد الوطني»، وأبقي فقط على «مصلحة البنوك»، فالرسوم والعمولات المفروضة على خدمات البنوك أدخلت خزينتها، العام الماضي، ‬12 مليار درهم، حصلت عليها البنوك من جيوب العملاء، فأين مصلحتهم في ذلك؟ وما تعريف «الأسعار المعقولة» ياترى؟!

كنت أتمنى أن ينفي الاتحاد أرقام مكافآت أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين، أو أن يشكك في الأرقام المتعلقة بحجم الإقراض ونسبته من عمليات البنوك، أو يطمئن العملاء ـ على أقل تقدير ـ بأن مرحلة العمل المقبلة ستكون مختلفة باتجاه التخفيف عنهم، مقارنة بسنوات طويلة من استغلالهم، لكن ذلك لم يحدث، ومع ذلك نتمنى أن تقوم البنوك بدورها الوطني وواجبها المجتمعي، فتكبيل المواطنين بديون ثقيلة وطويلة.. ليس في مصلحة أحد!

*نقلا عن صحيفة الامارات اليوم.