تصفية ممتلكات رجل أعمال سعودي بـ"المزاد" لتسديد 1.3 مليار ريال

قالت مصادر قضائية في السعودية إن هناك توجها لحصر أملاك رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة تمهيدا لبيعها في "مزاد علني".

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، فإن الحصر يأتي لسداد مبالغ مستحقة للمساهمين الذين تقدموا بقضايا قانونية تطالب رجل الأعمال بالسداد، حيث تبلغ قيمة مستحقات المساهمين مع أرباحهم التي صادقت عليها محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية نحو 1.3 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الإدارية في الدمام اليوم في قضايا لـ 50 مساهما، بعد تأجيلها بهدف إجراء مزيد من الدراسة لملفات المدّعين.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز التنفيذي سيضع يده على العقارات والممتلكات الخاصة للمستثمر جمعة الجمعة، وتلاحق بعض المشاريع التجارية التي فشل الجمعة في تحويلها إلى مشاريع ناجحة، مثل سلسلة مطاعم كويك ميل، إلا أن العقارات ستكون هي الحصة الكبرى في الممتلكات التي سيتم تسييلها خلال الشهر المقبل.

وشدّد مشعل الشريف محامي المساهمين على ضرورة توجه المساهمين إلى المحكمة الإدارية، ورفع دعاوى قضائية ضد الجمعة، لأن قاضي التنفيذ لن يحكم لأي شخص إلا بحكم شرعي، وسيحظى من لديهم دعوى قضائية بأموالهم من خلال تصفية ممتلكات الجمعة، مضيفا أن تأخر المساهمين في تقديم الدعوى القضائية سيؤدي إلى عدم الحصول على حقوقهم المالية، كما أكد نجاح المحكمة الإدارية في الدمام في الحكم لأكثر من 150 مساهما في الشهرين الماضيين.

وقال الشريف "هذا الاتجاه سيحل انتظارا دام 11 عاما، حيث إن قضية مساهمي جمعة الجمعة ستدخل مرحلة التنفيذ وإعادة رؤوس أموال المساهمين مع الأرباح لـ 9,880 مساهما. مضيفا أن الأحكام الصادرة ضد الجمعة بإعادة رؤوس الأموال إضافة إلى أرباح 28% أصبحت نهائية واجبة النفاذ.

وحول أهم الممتلكات التي سيتم التنفيذ عليها داخل السعودية، أشار محامي المساهمين إلى الأرض الواقعة على طريق أبو حدرية التي تبلغ مساحتها نحو مائة وعشرين ألف متر مربع ويقع عليها مصنع خرسانة جاهزة مساحته 80 ألف متر، ومنتجع فاخر مساحته 40 ألف متر، إضافة إلى بعض العقارات الأخرى التي حجزتها الجهات المختصة قبل سنوات، وعدد كبير من السيارات الفارهة التي يستخدمها الجمعة وأبناؤه وبعض المقربين منه، ويصل أقل سعر سيارة منها إلى 400 ألف ريال.

إضافة إلى يخت خاص بالمستثمر المتعثر في دبي، وطائرات اشتراها من شركة أرامكو السعودية في صفقة خاسرة. مؤكدا أن أحقية قاضي التنفيذ إيداع المستثمر في السجن حتى تسديد كامل المستحقات في حال لم يستطع الوفاء بكامل حقوق المساهمين

