مأساة فجوة الأجور

ليس هناك ما يدل علي أن الحكومة الحالية تعيش معنا وتدرك طبيعة الأزمة وتفهم أن تدليل أصحاب الدخول الكبيرة في وزارتها وهيئاتها ومؤسساتها لن يؤدي إلا إلي تفاقم هذه الأزمة‏.‏ فالفجوة الهائلة في إجمالي دخول العاملين هي المصدر الرئيسي للاحتجاجات المطلبية التي لا تنتهي.

كما أن المبالغ الهائلة التي تحصل عليها الإدارة العليا في الدولة تبدد موارد تشتد حاجتنا إليها في ذروة أزمة خانقة.

وإذا صح ما نسب إلي السيد وزير التموين, وهو أنه طلب من مجلس الوزراء إصدار طابع تمويني لفرض رسوم علي الأنشطة التي تقع في نطاق إشراف الوزارة من أجل زيادة حوافز ومكافآت العاملين, فهذا دليل جديد علي عدم إدراك حجم الأزمة وكيفية معالجتها. والمؤلم أكثر أن مجلس الوزراء طلب بحث الموضوع من الناحية القانونية, بدلا من أن يبادر بإنهاء الممالك التي يطلق عليها أسماء مختلفة مثل الصناديق الخاصة والإيرادات الذاتية علي نحو لا يعرف العالم مثله الآن. فقد أصبح مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة في مقدمة الأسس التي تقوم عليها الدولة في العصر الحديث.

ومن شأن المبادرة بإلغاء الصناديق الخاصة وما في حكمها أن يفتح الباب أمام مراجعة السياسة الراهنة التي تحمل الفقراء والطبقة الوسطي الدنيا أعباء متزايدة, إذا اقترنت بمبادرات أخري من أهمها وضع حد أقصي تحكمي للدخول لا يزيد علي عشرين ألف جنيه لمدة عام أو عامين أو حتي تجاوز الأزمة.

وفضلا عن توفير موارد تستنزفها الإدارات العليا في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تشتد الحاجة إلي مثل هذه المبادرة للحد من الفجوة الواسعة في الدخول, وما تؤدي إليه من احتجاجات مستمرة. فمعظم هذه الاحتجاجات يرجع إلي شعور المحتجين بالظلم الفادح لأن ما يحصل عليه عشرات في الإدارة العليا يزيد علي كل ما يناله آلاف من العاملين في هذه الهيئة أو تلك المؤسسة.

وفي إمكان الكثير ممن يحتجون للمطالبة بزيادة أجورهم أو حوافزهم أن يقبلوا أوضاعهم الراهنة ويتعايشوا معها إلي أن تنفرج الأزمة إذا رأوا شيئا من العدل لا سبيل إليه بدون وضع سقف منخفض للحد الأقصي للدخول ولو لفترة معينة.

*نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية.