يتكلم الجميع عن التنمية واهميتها، وتُتهم الحكومة من قبل النواب بأنها ليس لديها مشاريع تنموية، وعلى ذلك وجه لها اتهام شديد. فما هذه التنمية؟ وماذا يريد الناس ان يحدث في الكويت لكي تتحقق التنمية؟



التنمية مشتقة من النمو، وان ينمو الشيء، يعني انه يكبر، فالشجرة تنمو حتى تثمر، والطفل ينمو حتى يصبح رجلا، والمال ينمو حتى يصبح ثروة، والبلد ينمو بنمو سكانه وزيادة مصادر دخله، ولكننا نتساءل في الكويت: هل نحن حينما نقوم بمشاريع توصف بأنها تنموية خاصة: المدارس والمستشفيات ومجمعات الاسواق، هل هي تصب في التنمية المقصودة؟ ثم ان هذه المشاريع هل تضيف شيئا الى الاقتصاد الوطني؟ انها بالتأكيد مشاريع ناجحة تجاريا (كشف الارباح والمصروفات)، ولكن لا ضريبة على الدخل، ولا تساهم في خلق مواقع عمل جديدة للمواطنين وجميع موظفيها من الاجانب.



فالمشاريع في الكويت ربما خدمت بلدانا مثل الفلبين والهند اكثر مما خدمت الكويت.

والكويتيون عموما يحجمون عن الوظائف التي تقدمها لهم هذه المشاريع، التنمية قبل ان تكون في المشاريع يجب ان تكون في عقول واضعي السياسات وفي عقول المواطنين.



فلا تنمية لاناس غير قادرين على التكيف مع مصلحة البلد، لهذا ارى ان تدرس هذه المواضيع دراسة متأنية ووافية، بعيدا عن السياسات والسياسيين وأساليبهم غير الاخلاقية

*نقلا عن القبس