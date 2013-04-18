ما بين فرض الرسوم والغرامات وتأخير المستحقات؟

كما هو ملاحظ ظاهرة إقدام بعض المسؤولين في الجهات الحكومية على ابتكار الرسوم والغرامات، وفرضها على المواطن (فرداً أو شركة).

جاء ذلك متزامناً مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية دخول الأسر والأفراد. في حين يشهد الوطن نمواً مطرداً في الموارد، ووفورات ضخمة في ميزانيات الدولة. ومعه يفاجأ المواطن بقرارات مرتجلة، لا تبنى على دراسة أو تنسيق مسبق، ولا استطلاع للرأي يُبنى على نتائجه اتخاذ القرار سلباً أو إيجاباً مع تنفيذ فوري يتعارض مع حقوق المستثمرين أو الملتزمين بعقود ما زالت قائمة، باعتبارها مبالغ إضافية طارئة.

يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تقدير التكاليف. فالجوازات مثلاً عند التأخر في تجديد إقامة سائق أو عامل لخمسة أيام قد تصادف خميس أو جمعة.

فإنه يترتب على المواطن دفع الضعف..؟ (1.000) ريال، بدلاً من (500) ريال.

ولو أن التأخير حصل في العام القادم لتم إلزام المواطن بدفع مبلغ (1.500) ريال عن سنة واحدة، بدلاً من (500) ريال. وكذا المرور فشاب أو مسن أخذته كاميرا (التربص) المتحركة (ساهر) على غرّة بسرعة (80) كم في شارع سرعته محددة بـ(70) كم، أو في منعطف أو منحدر في طريق سريع لألزم بغرامة مضاعفة في حالة تأخر السداد. مواطنون دخولهم لا تمكنهم من سداد الرسوم في وقتها. فكيف بغرامات ومضاعفاتها تتجاوز أحياناً مجموع مداخيلهم السنوية.

بعض التراخيص أصحابها لم يزاولوا العمل أصلاً، أو أنهم توقفوا عن مزاولة النشاط ما أدى إلى تراكم الرسوم وغراماتها ومضاعفاتها لعدم مقدرتهم على الدفع في الوقت المحدد.

ما عطل تجديد التراخيص وإجراءات إلغائها، بل عطّل العمل بتراخيص أخرى سارية وزاد من صعوبة الوضع الاجتماعي والمادي لأصحابها، حيث تحولوا إلى عاطلين وعبء على الدولة والمجتمع وباحثين عن وظيفة لدى الغير.

وفي الوقت الذي أورد ديوان المراقبة العامة في تقريره بــ (أن بعض المسؤولين يتحايلون لتبرير تقصيرهم وتصرفاتهم في عدم تحصيل الواردات الحكومية).

فإن هذه الجهات لا تخضع نفسها للمحاسبة والمساءلة.

هذا في الوقت الذي يشكو فيه البعض من تأخر بعض الجهات في صرف مستحقاتهم لعدة أشهر مع أن هذا التأخير ناتج عن خطأ إجرائي داخل الجهات نفسها، كعدم وجود اعتماد أو تجاوزه، ما سبب الأذى وألحق الضرر المادي والمعنوي للمنشأة (إدارتها ومالكها)، بل طال الجهة الحكومية نفسها وعدداً من الأطراف نصيب من ذلك الضرر، حيث نتج عنه تعطيل تقديم الخدمة المنوطة بها للمستفيدين من خدماتها.

فعلى سبيل المثال تأخير تسليم مواقع بعض المشاريع للمقاول لبدء العمل، وعدم الالتزام بمواعيد الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروع بعد إنجازه، أو استلام المواد المطلوب توريدها. لذلك وقد يكون تصرف أحد المختصين في تلك الجهات سبباً في حدوث التأخير والمخالفة، كتغيب موظف، وتعطل نظام الحاسب (SYSTEM DAWON)، أو عطل كهربائي، أو خطأ إجرائي أو انشغال المسؤول، وتأخره عن الحضور، بل وغيابه كلياً ليوم أو أكثر، ومنها ما يطوف التاريخ دون علم صاحبه كالتراخيص والإقامات ورخص القيادة وغيرها، حيث المسافر والمريض، والعوائق الإجرائية، ومَنْ لم تساعده الظروف على الالتزام في حينه.

وحول ما طرأ أخيراً عن فرض مبلغ (2400) رسوماً على العمالة الأجنبية، وما قد يترتب عليه من آثار إيجابية أو سلبية، وما أحدثه ذلك من جلبة واستنفار غير مسبوق.

فإن المحصلة النهائية لتلك الرسوم أن المتضرر منها ومَنْ سيدفعها هو المستهلك وأصحاب المنشآت الصغيرة والشركات المنتجة، من زراعية وصناعية وخدمية، حيث سيحد من القدرة التنافسية التسويقية والتصديرية للمنتجات الوطنية.

كما ستحمّل هذه الرسوم على أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية، فها هو المستهلك يدفع الثمن بأضعاف تلك الرسوم بمجرد السماع بالقرار وقبل سريان العمل به.

كما أن مَنْ سيدفعها أيضاً خزينة الدولة من خلال تحمّل تكاليف عقود الصيانة والتشغيل والمقاولات الإنشائية للمشاريع الحكومية، وبالتالي فإن هذه الرسوم ليست الأداة الفاعلة لتحقيق السعودة المرجوة، ولا القضاء على البطالة، وأن أول مَنْ يجني ثمارها هم العاملون تحت مظلة التستر والعمالة السائبة غير النظامية.

لو سخر بعض المسؤولين ابتكاراته من أجل التوعية والتأهيل، لتلافى عديداً من السلبيات قبل وقوعها، بدلاً من اجتهادات خاطئة أضرت بالمواطن من خلال التربص وتصيّد الأخطاء لتحصيل مزيد من الرسوم والغرامات، خاصة أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة الهادفة للتخفيف من الأعباء على المواطن لكان العائد أفضل وأجدى للدولة ومسؤوليها. ولذا، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في بعض الرسوم والغرامات ومضاعفاتها لما في ذلك من رفع الضرر عن كاهل المواطن ولو صدرت توجيهات بإلغائها أو خفضها مع (مهلة سداد مناسبة) لتمكين المستهدف من تدبير أمره باعتبار الخدمة لن تُقدم للمستفيد ما لم تكن الرسوم مسددة والتراخيص سارية المفعول.

وأنه لن يلحق الدولة أي ضرر جراء تأخر سداد رسومها.

*نقلا عن الشرق السعودية