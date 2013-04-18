130 مليار ريال.. وليس لدى وزارة المياه سوى 26 محطة تحلية!

لا شك أن وزير المياه وهو الحاصل من معهد جورجيا الأمريكي للتكنولوجيا على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي يعيش هذه الأيام – الحارة – بسبب الصيف حالة استنفار؛ ليثبت أن الأعوام العشرة التي قضاها في سدة إدارته قد أمطرت ماء ونورا، بعد أن تكالبت عليه وسائل الإعلام عقب أزمة المياه التي لا يزال سكان جدة يعيشونها حتى الآن رغم تأكيدات بطانته على أن تلك (الأزمة) قد حلت، وأن محطات التعبئة قد خلت من العملاء!! تلك المحطات التي كانت لجمعية حقوق الإنسان رأي آخر فيها بعد أن كشفت في تقرير عن وجود تجاوزات تمس كرامة الإنسان وحقوقه، في الوقت الذي يؤكد فيه سكان تلك المدينة التي ترتبط بذكريات سيئة مع الماء، تارة بغضبه وأخرى ببخله، أنها لا تزال قائمة وهو ما أكدته التقارير الميدانية لوسائل الإعلام ومنها (الشرق).

أشفق كثيرا على ذلك الوزير، ولكن من حقنا عليه أن نسأل عن إنجازاته خلال سنوات عمله، أن نعرف، هل عاش -معاليه- يوما في منزله العامر دون ماء؟ وهل حدث له ما يحدث لنا ككادحين عندما تمارس (أمهات عيالنا) بعد يوم عمل مرهق (زنهن) للبحث عن (وايت) ماء؟ هل ابتزه أحد سائقي المياه مستغلا انقطاعها فيرضى مرغما لكي يجد من تلك القطرات التي لا تستمر إلا أياما معدودة ما يروي عطش أسرته ويساعد على تنظيف ملابسه ومنزله ويغلي قهوته العربية؟

هل وقفت يا معالي الوزير يوما في (الأشياب) والتصق ثوبك الأبيض لساعات بعرق جسدك وأجساد الآخرين؟ وهل حاولت كما يفعل بعضنا القفز من على أحد الحواجز الحديدية، لعله يجد موقعا متقدما في (الطابور) أو أن يستعطف أحد مسؤولي (الشباك) المتجهم، بابتسامة أو بتمثيلية ذات المصاب بنوبة قلبية أو أزمة سكر؟ هل مرت على -معاليك- أيام لم يجد فيها ابنك الصغير ماء ليستحم أو خادمتك لتطبخ كبستك المفضلة إلا بماء (صحة) غالي الثمن؟

هذا ما نعيشه، وتلك هي معاناتنا مع وزارتك يا معالي الوزير، فلو أحسست بها فلن تنام يوما واحدا إلا بعد القضاء عليها، فأنت وبطانتك التي لانزال نأمل فيها الخير، مسؤولون عن سد عطشنا واحتياجنا من المياه، فميزانية وزارتك التي تتجاوز 14 مليار ريال سنويا (حوالي 130 مليار ريال خلال العشر السنوات الماضية) كفيلة بمعالجة ذلك، لو خطط لها بشكل صحيح، خاصة إذا علمنا أن عدد محطات التحلية التابعة لمؤسسة المياه لا تتجاوز 26 محطة منها 10 محطات صغيرة الحجم تنتج 60% من إجمالي المياه المحلاة بينما يمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية! وأن 78% هي نسبة الطاقة الإنتاجية لتلك المحطات التي يتسرب منها 20% (حسب تصريح الوزير) من المياه لتشربه الأرض قبل أن يصل إلى أفواهنا، بسبب أن غالبية شبكات المياه في المملكة تجاوزت عمرها الافتراضي، في ظل عدم وجود (أمانة) في مراقبة التسرب وصيانة الشبكات حسب ما قالته الشركة الفرنسية المسؤولة عن شبكات المياه والصرف الصحي التي كشفت أيضا أن ما يهدر من تلك الشبكة يبلغ 45% من المياه وليس 20%.

لقد أصبحت أحد أحلامنا في هذا البلد -يا معالي الوزير- وأنت المؤتمن على تحقيقها، أن نفيق صباحا فلا نجد (وايت) ماء الذي أصبح هوية لمدننا، يجوب شوارعنا، ومصير المشاريع المعلنة التي لا تحل مشكلاتنا كمشاريع مياه منطقة مكة التي بلغت 151 مشروعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولماذا تهان كرامتنا – كما أوضحت حقوق الإنسان – من أجل الحصول على الماء بينما يغدق ولي الأمر بالميزانيات الضخمة التي قد نخطئ في رقمها لو وددنا قراءته منذ أن تأسست وزارتك، كيف تجف الشبكات التي تصل للمنازل بالمياه بينما تمتلئ (وايتات) المتعهدين بها ليتم بيعها على فقرائنا ومن ليس له يد طولى في شركات المياه و(أشيابها)؟ لماذا لم يتم التوسع في استثمارات القطاع الخاص بعد عجزكم عن القيام بمهامكم؟

*نقلا عن الشرق السعودية