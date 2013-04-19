نشر ميزانيات الشركات المساهمة

في السابق لم يكن هناك غير الصحف اليومية كوسيلة لنشر الميزانيات والقوائم المالية الختامية والربعية للشركات المساهمة كجزء من مسألة قوانين الإفصاح الضرورية.

الآن تعددت وسائل الإفصاح، ولعل أشهرها موقع «تداول» التابع لهيئة السوق المالية، وهو موقع رسمي تُنشر فيه الميزانيات الربعية والختامية وجميع التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم، مما يبقي السؤال حائراً لماذا مازال الإصرار على نشر الميزانيات في الصحف التي تأخذ أحياناً حيزاً من خمس صفحات لا تعني شيئاً للقارئ العادي، وفي المقابل هي متوفرة على النت؟

بالإضافة إلى ما تكبده إعلانات نشر الميزانيات الشركات المساهمة من مصاريف تستطيع الاستغناء عنها خصوصاً للشركات الخاسرة، بطبيعة الحال كلامي هذا سيغضب الصحف التي تجني من وراء عمليات النشر هذه مبالغ طائلة، ولكنها فرصة لزيارة هذا القرار والاستغناء عنه بما ينشر في «تداول» من قرارات مالية ومعلومات موسعة أكثر، وقلة الآن من المهتمين بالشأن المالي لا يقرأون النت، وهي نشرات مالية للمتخصصين، والمساهم العادي لا تعني له شيئاً.

الغريب أن نشر القوائم المالية في الصحف يتباين وشهرة الصحيفة، فإذا كانت من الثلاث الكبار نُشرت الميزانيات على خمس صفحات ومعها ملاحظات المحاسب القانوني على الميزانية، وإذا كانت صحيفة ناشئة نُشرت في ربع صفحة.

أعتقد أن على وزارة التجارة وهيئة سوق المال والجهات التشريعية الأخرى في المملكة مراجعة دراسة هذا القرار الذي قد يوفر على قارئ الصحيفة صفحات من أرقام وتقارير مالية ليست له علاقة بها.

*نقلا عن الشرق السعودية