توقعات محمد العريان والعقار الكويتي

في محاضرة قيمة نظمها بنك الكويت الوطني للخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، لم يتسن لي حضورها، وحسب ما نقل لي كانت المحاضرة شيقة حيث شرح الوضع الاقتصادي العالمي الحالي والمتوقع، كان منها:



1 - أن هناك توقعات بقدوم ازمة مالية عالمية أخرى، ولم تنته الأزمة الأولى.

2 - لم تنجح دول العالم الغربي في اجتياز الأزمة، أزمة اليورو مازالت تلوح بالافق وتنذر بإفلاس بعض الدول الأوروبية.



3 - ضخ الأموال من البنوك المركزية الى البنوك المحلية والعالمية لن يدوم، فلكل شيء بداية ونهاية.



4 - الأمر المهم ان الخبير الاقتصادي المعروف ينصح بالابقاء على رأس المال الحالي للمستثمرين والتحفظ على الدخول في استثمارات جديدة.



السؤال: ما انعكاس ذلك على الاقتصاد الكويتي، وبالذات العقاري منه.. لنقرأ ذلك.

* توقفت ميزانية الكويت في 2009، 2010 عن التوسع في الانفاق الانشائي، الا بما هو ضروري من انشاءات تتطلبها الدولة. منذ 2011، 2012.



* كشف تقرير «بيتك للابحاث» التابع لمجموعة بيت التمويل ان الكويت سجلت فائضاً في الميزانية بحدود 17 مليار دينار خلال الــ10 اشهر من ابريل الى يناير 2013، وسجل الانفاق الحكومي مبلغ 9.8 مليارات دينار وهو يعطي انطباعا بتوفر سيولة عالية من المفترض الاستفادة منها في حال مرور الدولة بمنحدر من انخفاض الايرادات حال انخفاض سعر البترول.



* من ناحية اخرى، بلغت قيمة التداولات العقارية في مارس 2013 حوالي 300 مليون دينار بزيادة %9 عن تداولات مارس 2012.



بلغ السكن الخاص %40 من التداول، و%30 للسكن الاستثماري وال‍ %30 موزعة في العقار التجاري وغيره من قطاعات السوق العقاري.



الشاهد هنا ان التداول العقاري بازدياد بالرغم من ضبابية الموقف الاقتصادي العالمي، هل هناك هبوط قادم للسوق العقاري الكويتي متلازماً مع التوقعات الاقتصادية الاوروبية والاميركية السيئة؟



للاجابة على ذلك هناك بعض المعطيات قد توحي بركود مؤقت للاسعار الحالية للعقار المحلي، لكن ما زالت الاسباب المؤدية للارتفاع قائمة وهي:



1 - معدل منخفض للودائع في البنوك.

2 - ندرة الفرص الاستثمارية المتاحة المأمونة.

3 - ما زال العقار يمثل جانب الامان، وإن كان هناك بعض الاموال اتجهت في الفترة الاخيرة الى بورصة الاسهم للاستثمار فيها.



في النهاية اعلم ان الاقتصاد المحلي الكويتي مرتبط بمتغيرات عالمية عدة، لكن عودة السوق العقاري المحلي في 2009 و2010 للتعافي بعد الازمة خالف التوقعات.



*نقلا عن القبس الكويتية