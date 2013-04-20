العساف لـ"العربية": مبادرة دعم الإسكان ستكون لها نتائج إيجابية مهمة

أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في مقابلة له مع قناة "العربية" على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، على أهمية الأمر الملكي بنقل الأراضي إلى وزارة الإسكان، لتقوم بتوزيعها على المواطنين حسب أهليتهم وأولويتهم.

وأضاف الوزير السعودي "إن الموافقة تتمثل في أن تقوم وزارة الإسكان بإعداد البنية التحتية للأراضي التي سبق أن سلمت لها، بحيث يقوم المواطنون بعملية البناء وفقاً لمتطلباتهم الشخصية والضوابط المطروحة".

وأكد أن قروض الصندوق العقاري أثبتت صواب تسليم المواطن مسؤولية بناء منزله في وقت سابق. وأنه يتطلع إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 250 مليار ريال لدعم الإسكان ستكون لها نتائج إيجابية مهمة.

من جهة أخرى، أكد أن السعودية ودول الخليج، بالإضافة إلى المؤسسات المالية العربية، أوفت بتعهداتها لدول الربيع العربي ضمن مبادرة "دوفيلو". وأضاف أن الشركاء الدوليين متمثلين في مجموعة الثمانية تبذل جهودا كبيرة لدعم دول الربيع العربي، لكنها ترغب في دخول تلك الدول في برامج للإصلاح المالي والاقتصادي مع المؤسسات الدولية قبل تقديم القروض لدعمهم.

ويرى العساف وجود تفاؤل حذر داخل مجموعة العشرين حول أداء الاقتصاد العالمي. ورأى أنه من الممكن أن يكون قد تم استخدام السياسة النقدية لتحفيز النمو أكثر من اللازم. وأضاف أن ما حصل في قبرص أظهر ضعف البنية الاقتصادية في بعض المناطق، وأن تجربة قبرص تظهر ضرورة إعداد صندوق النقد الدولي لورقة حول المراكز المالية.