أخيراً... الأراضي في قبضة "الإسكان"

أخيراً أصبح الحلم بتملك مسكن للمواطنين السعوديين يقترب من الحقيقة، فالملك عبدالله بن عبدالعزيز تدخل بقوة وأصدر أمراً الأسبوع الماضي يراه المراقبون الاقتصاديون واحداً من أهم القرارات التي صدرت هذا العام من شأنها أن تدفع مشروع تملك المواطنين للمساكن أمراً ميسراً من دون معوقات أو مماطلات، وأيضاً البدء في تنفيذ الأمر الملكي العام المقبل... قرار الملك يعبتره الكثيرون شجاعاً لأنه يتعلق بتحرير الأراضي الحكومية ووقف العبث بها من بعض الجهات ونقلها إلى مشروع الإسكان، وجاء الأمر حاسماً واضحاً ويؤكد رغبة الملك في أن يخفف من مشكلة الإسكان التي تعيشها السعودية منذ عقود والقضاء على العراقيل، لهذا جاءت الأوامر الملكية قاطعة.

من يقرأ الأمر الملكي سوف يجد أنه يحمل ثلاث نقاط مهمة: «نقل صلاحيات من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، واعتماد مبالغ من وزارة المالية لتنفيذ مشاريع البُنى التحتية، وإلزام وزارة الإسكان إعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء»، تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين بحسب آلية الاستحقاق... وأخيراً إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة، وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك».

الأمر الملكي سعى بهذه الخطوة إلى توحيد قناة مشروع إسكان المواطنين، والدفع بالكرة إلى مرمى وزارة الإسكان حتى لا يطول شكواها وتبدأ بالفعل نحو جدولة التنفيذ، وبحسب تصريحات وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أنه سيتم بعد عام البدء في توزيع الأراضي المطورة ومنح قروض البناء.

على مدى عقدين كانت منح الأراضي، التي كانت تتولى توزيعها على المواطنين من ذوي الدخل المحدود الأمانات والبلديات، واجهت الكثير من المصاعب، تتمثل في أنها كانت خارج النطاق العمراني وغياب خدمات المرافق العامة، وبيع معظم الناس أراضيهم في المناطق البعيدة، وظهرت بعدها مشكلات بين البلدية وبين ملاك الأراضي وأصحاب المنح، وتطورت المشكلة إلى أن أوقف البناء لحين الانتهاء من الدعاوى القضائية المنظورة في المحاكم، واليوم هناك صراع للحصول على قطعة أرض سواء لبناء مرفق حكومي أو بناء سكن لمواطنين.

أمام شح الأراضي التي استولى عليها الوجهاء بمساحات شاسعة داخل النطاق العمراني، وبمسافات طويلة خارج النطاق العمراني والطرق الطويلة... والعام الماضي ألغي 11 ألف مشروع حكومي نتيجة عدم وجود أراضٍ لإقامة مشاريع حكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز صحية وغيرها من أهم المرافق التي تحتاجها المدن والمناطق. وبحسب تقرير صدر أخير من وزارة الشؤون البلدية والقروية بيّنت بعض الصعوبات التي تحد من زيادة عدد منح الأراضي السكنية في بعض المناطق، مثل شح الأراضي نتيجة الظروف الطبيعية في مناطق عسير والباحة، وقلة الأراضي الحكومية ضمن حدود النطاق العمراني لبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى كثافة عدد المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية مقارنة بما هو متاح من الأراضي ولا سيما في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام.

أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي التزامها بكل معايير المساواة والشفافية في توزيع منح الأراضي السكنية، وذلك من خلال اللجان التي تم تشكيلها في جميع الأمانات والبلديات التي تتولى بدورها تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية بين المستحقين للمنح من المواطنين، وباستخدام تقنية الحاسب الآلي، وبإشراف مندوبين من الوزارة ومتابعة أعضاء المجالس البلدية.

حينما تنتقل كل الأراضي المخصصة للسكن والمنح من البلديات والأمانات وفق الأمر الملكي، هل يمكن أن نقول إنها ستنتقل هكذا من دون أوجاع وأوهام... بالتأكيد الأمانات سوف تسم وزارة الإسكان «الجمل بما حمل» من مشكلات ومعوقات والصعوبات التي كانت تعيشها، حتى تنتهي وزارة «الاثقال»، وأقصد هنا الإسكان، لأنها تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة؛ ضغوطاً اجتماعية، ورغبة ملكية، ومواجهة شرسة مع إدارات حكومية وفي مقدمها وزارة المالية، فهي إحدى المؤسسات الحكومية التي أسهمت بشكل كبير في تعثير الكثير من المشاريع، ولا ألوم الوزارة من باب التحامل عليها، بل تأكيد لما أطلقه قبل أسابيع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، حينما انتقد مباشرة وزارة المالية في عدم صرف المبالغ المعتمدة للمشاريع.

للمعلومية بلغ عدد المستفيدين من برنامج منح الأراضي الحكومية السكنية سنوياً بما يزيد على 80 ألف منحة سكنية، بحسب تقرير وزارة الشؤون البلدية، ليصل إجمالي المنح التي وفرتها الوزارة من خلال الأمانات والبلديات حتى العام الماضي إلى أكثر من مليونين و200 ألف منحة سكنية في جميع المناطق، كما بلغ إجمالي المخططات المعتمدة 1.366 مخططاً حكومياً موزعة على جميع المناطق، منها 755 مخططاً حكومياً، و611 مخططاً خاصاً، وبلغ إجمالي القطع السكنية التي تم اعتمادها في جميع المدن 371 ألف قطعة، إضافة إلى تخصيص 1274 قطعة أرض للجهات الحكومية كافة.

موضوعان يجب أن تتحرك في اتجاههما وزارة الإسكان، أولاً السعي لتوفير أراضٍ ومخططات تصلح لتطويرها وتُمنح للمواطنين، والأمر الآخر هو التخلص من المشكلات التي كانت تواجهها البلديات والأمانات، أما الموضوع الآخر فهو يحتاج إلى توحيد مشاريع الإسكان في السعودية وجعلها تحت مظلة واحدة وهي وزارة الإسكان، وضم مشروع الإسكان الخيري والشعبي وغيره من المشاريع لتصبح الجهود متوحدة بدلاً من التشتت الذي يحدث.

من شأن هذا القرار، إذا تم تفعيله بشكل عاجل وبتركيز، ومن دون دخول وسطاء أو مستفيدين، في خفض أسعار العقار والمخططات في السعودية بشكل لافت، كما أنه سيسهم في خلق منافسة قوية بين المخططات واللجوء إلى برامج ومنتجات متنوعة، بهدف توسيع قاعدة البيع، وسيؤدي القرار إلى منافسة البنوك المحلية في تقديم القروض بفوائد منخفضة في حال تم طرح مخططات سكنية بأسعار معقولة ومناسبة تتوافق مع إمكانات ودخل المواطن السعودي.

*نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية.