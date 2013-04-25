لكل رأس مقاس!

ما دام أن المحاسبة على تعثر المشاريع وعدم إنجازها لم تدب فيها الحياة، ولا يتوقع ذلك على المدى المنظور، على الأقل ومن أضعف الإيمان المحاسبة على التصريحات الصحافية، يتم حصر تصريحات المسؤول لوسائل الإعلام والمحاسبة عليها، لا شك سنواجه عقبات في تعريف بعض المفردات الدارجة رسمياً مثل «قريباً»، و«تجري دراسته»، نحددها بمدة واضحة، حتى ولو كان القريب والقريب جداً يعني سنوات.



***



استغرب أهالي «القويعية» في منطقة الرياض من سرعة عمل البلدية في رصف الشوارع وإعادة سفلتتها مع التلوين والتجميل، على رغم مطالبتهم بذلك منذ زمن من دون استجابة، وزال الاستغراب بسبب أخبار قرب زيارة أمير منطقة الرياض لمدينة القويعية، هذا الأسلوب البلدي الذي وصفته صحيفة «سبق» بالاستنفار، أسلوب قديم، استمراره دليل على أن الإدارة الحكومية لم تتغيّر، على رغم كل المتغيرات من حولها.



***



يبدو أن لدى شركة الاتصالات السعودية تضخماً في عدد الموظفين، أو أن لديها تضخماً في عدد الشركات المتعاقدة معها، استنتجت ذلك من كثرة الاتصالات لأجل خدمة واحدة، مثل «النقل من النحاسي إلى الألياف بصري كما يقولون»، يتصل بك أكثر من شخص وبلهجات مختلفة مرات من الرقم 907، ومرات من أرقام جوال، ليقول لك إنه سيكلف شخصاً آخر بالاتصال بك! ثم يسألك هل تم وضع العلبة أو البوكسية على جدار منزلك؟ إذا كان لدى شركة الاتصالات فائض وظائف يمكن لها التخفيف من قضية البطالة.



***



في قضية الفساد وبعد استثناء الرؤوس الكبيرة من مهمات هيئة مكافحة الفساد، ننتظر من «نزاهة» إصدار مواصفات للرؤوس مع جدول بالمقاسات والأبعاد ثم تدشين العمل برأس من الحجم المتوسط.





*نقلا عن الحياة