جهة عليا لمكافحة التستر

الاحصاءات التي تم الكشف عنها في منتدى جدة التجاري 2013 أو على هامشه كانت مهولة. فنسبة المنشآت الصغيرة التي تمارس التستر التجاري لدينا تصل إلى 97%. وأن متوسط إجمالي تزايد العمالة غير النظامية هو عند 1.2 مليون عامل سنوياً- أي أنهم يشكلون ما نسبته 27% من إجمالي العمالة النظامية. ولهذا فعلينا أن لا نستغرب عندما يصل حجم رؤوس الأموال التي تدور في اقتصاد التستر إلى 236.5 مليار ريال أي نحو 16.78بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية.



وأنا سوف أكتفي بهذا الغيض من فيض الاحصاءات الواردة من جدة. وهي أرقام تندرج - أن صحت- ضمن مجموعة الارقام القياسية التي تعودنا على بعضها كمعدل البطالة، ونسب من لا يملكون مساكن، والتحويلات المالية للعمالة الوافدة وغيرها. ولهذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه هنا هو: لماذا تتجمع لدينا مثل هذه الظواهر السلبية؟



أعتقد أنه يلزمنا للاجابة عن هذا السؤال مراجعة الحلقات التي مرت بها تلك الظواهر قبل أن تصل إلى هذا المستوى الذي نراها عليه اليوم. فإذا أخذنا موضوع التستر كمثال فإننا نلاحظ أن القوانين التي سنت لمحاربته كانت صارمة. وتكفي الاشارة هنا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 الصادر بتاريخ 12/4/1425ه والذي تم فيه المصادقة على نظام مكافحة التستر. إذاً فربما تكون الجهات المسؤولة عن تنفيذ النظام وكذلك الجهات المعنية بإيقاع العقوبات على المخالفين له هي من يتحمل الوزر؟ أو لعل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قد عفى عليها الزمن وأصبحت تحتاج إلى تعديل لتتناسب مع التطورات التي شهدناها منذ عام 1425 وحتى الآن؟



أين كان الأمر فإنه من غير المعقول أن تتزايد وتتضخم الظواهر السلبية، مثل التستر وغيرها، لو أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين الصادرة قد اتخذت كافة الإجراءات لتطبيقها أو لتعديلها بما يتناسب وروح العصر. ولو أن نسبة المخالفات للانظمة والقوانين كانت بسيطة لما التفت اليها أحد ولما استدعى الأمر كل هذا الحديث عنها طوال الاعوام الماضية. ولكن أن تصل نسبة المنشآت الصغيرة التي تمارس فيها عمليات التستر إلى 97% فإن ذلك يعني أننا أمام مشكلة. بل مشكلة كبيرة: فإما أن تكون الدوائر المعنية بالقرار الوزاري لا تعمل على تنفيذه بالشكل الصحيح وهذه مصيبة أو أن هناك من يشل يدها عن تطبيقه وهذه مصيبتان.



ولذلك وفي مثل هذه الظروف فإن الأمر قد يستدعي ربما إنشاء جهة عليا تكون مهمتها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة، فالمنظمون الحكوميون بالتعاون مع كافة الجهات أو بالأصح بالرقابة عليها هم من يستطيع أن يضمن إداء أفضل وتطبيق أحسن للقرارات من قبل الدوائر المعنية بتنفيذها. فإدارة الاقتصاد أو حوكمته، كما يحلو للبعض، غير ممكنة من دون عمل هؤلاء المنظمين ليس فقط في بلدنا وإنما في أي مكان في العالم.

*نقلا عن الرياض