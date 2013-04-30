وزارة العمل وصراخ أرباب العمل

وزارة العمل أشبه ببيت الدبابير، فالداخل إليها ملسوع والخارج منها ملسوع. ولأن سوقنا سوق متعافٍ فالكل يبحث له عن (دسم) لزيادة شحومه، والدسم هنا معاكس للسمنة الضارة، إذ أن الباحثين عن الثراء حملوا معهم موروثا قديما ينص على (دسم الشنب) وهو موروث متعلق ببقاء دهون الوليمة عالقة في اليد التي تصفف شعرات الشنب المتطاير فتبقي على صفة الشبع بلمعان تلك الشعيرات، ثم انسحب الأمر إلى الإشارة إلى الرشوة، إذ أن (تدسيم الشنب) يسهل مهام الباحث عن نهش خروف الوليمة أو حاشيها نهشا منفردا.

ويوميا هناك نهش (فردي وجماعي) يحدث في هذا السوق الكبير.

ومع التنظيمات الأخيرة حدث تصايح من الأطراف المتواجدة داخل سوق العمل ولا نعرف تحديدا من المظلوم ومن الظالم. فوزارة العمل تؤكد أن أكثر من 100 ألف شركة ومؤسسة تقع ضمن النطاقين الأحمر والأصفر لضعف التوطين لديها، وهي بهذا الكشف تستدرك أن شعار السعودة لم يمض إلى غايته وظل شعارا تم التلاعب به وتمييعه فأرادت أن تصحح مسارها وتحدث تغيرا فعليا يحقق هدفها بينما من هم داخل السوق ضجوا من التكاليف التي يتحملونها بسبب توفير العمالة، إذ أن لهم حسبتهم التي يقرونها بالأرباح فيجدون أنفسهم يتكبدون الخسائر .

وهذه الشكوى ليست محصورة في المنشآت الكبيرة، فأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة يجدون أن التكاليف تذهب بأية ربحية يمكن أن يحصلوا عليها، إذ أن العامل غير السعودي (يكلف وفق حساباتهم) 2500 ريال رسوم رخصة عمل و650 ريالا للجوازات و450 ريالا للتأمين الصحي يضاف إلى ذلك راتب العامل والذي يختلف من عامل إلى آخر .

ثم يتجهون بحسبتهم إلى ما يتم اقتطاعه منهم كرسوم تدفع لتأمينات الاجتماعية ورسوم تدفع للغرفة التجارية ورسوم لوزارة التجارة والبلدية وهم بحساباتهم تلك يؤكدون أن التنظيمات الجديدة (ستخرب بيوتهم)!.

وكلما تحدث طرف من طرفي المعادلة (وزارة العمل والتجار) تجد أن لكل طرف وجهة نظر صائبة وإزاء هذا التنازع كان من المفترض أن يحدث تدارس بين الطرفين وإيجاد منطقة وسطى تسهل للطرفين تحقيق أهدافهما بدلا من أن يتحولا إلى أعداء كل منهما يتهم الآخر بتعطيل أهدافه، إذ أن التنافر سيبقي حالة التذبذب قائمة ولن تبحر السفينة.

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.