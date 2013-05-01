موازنة ضد الفقراء

ليس فقط خفض الدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل من سبعمائة إلي ثلاثمائة مليون جنيه هو الذي يدل علي انحياز الموازنة العامة الجديدة‏,‏ التي قدمتها الحكومة إلي مجلس الشوري‏,‏ ضد الفقراء‏.‏

فالموازنة في مجملها لا تأخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار, ولا يعرف واضعوها أن ثورة عظيمة اندلعت في مصر لأهداف في مقدمتها العدالة والكرامة الإنسانية المسحوقتان تحت خط الفقر وفوقه بدرجة بل بدرجات.

ورغم أن الموازنة تخصص مائتين وخمسة مليارات جنيه للدعم, فلا يزال الأغنياء يحصلون علي الجزء الأكبر من هذا المبلغ. فعلي سبيل المثال يذهب نصف الدعم المخصص للطاقة, والذي يزيد علي المائة مليار, إلي المصانع كثيفة الاستخدام لها كما كان الحال في عهد مبارك.كما تدخل ثلاثة مليارات جنيه مخصصة لدعم الصادرات في جيوب170 مستثمرا.

غير أن الانحياز للفئات الأعلي دخلا لا يقتصر علي عدم مراعاة البعد الاجتماعي بشكل مباشر, لأن استمرار حصول موظفي الإدارات العليا علي نحو نصف المبلغ المخصص للأجور وهو172 مليار جنيه يحول دون توفير موارد ممكنة وضخها في أنشطة استثمارية تحرك الاقتصاد الراكد وتوجد فرص عمل تشتد الحاجة إليها.

وقل مثل ذلك عن تبديد جزء كبير من المبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات والأصول غير المالية والاستثمارات والمصروفات الأخري في إنفاق حكومي ترفي يمكن توفيره وإعادة استخدامه بشكل استثماري. وليس الإنفاق علي السيارات المخصصة لموظفي الإدارات العليا, والذي يزيد علي13 مليار جنيه, والمبالغ المخصصة لمكاتبهم, إلا مثالين فقط علي هذا التبديد الذي لا يجوز استمراره علي الأقل في حالة أزمة خانقة يجري التعامل معها بسياسات تحمل الفقراء الكثير من أعبائها, وتعتمد علي الاقتراض الذي يهدد مستقبل أجيالنا الجديدة والأجيال القادمة.

ولذلك تتطلب هذه الموازنة مراجعة جوهرية, بل ثورة في السياسة المالية تبدأ بتوفير أكثر من35 مليار جنيه من أجور موظفي الإدارات العليا أصحاب الدخول الهائلة عبر وضع حد أقصي لها في حدود20 ألف جنيه شهريا لمدة عام علي الأقل, وخفض الإنفاق الحكومي وغيره من أوجه الإنفاق العام بما لا يقل عن25 مليار جنيه أخري.

*نقلا عن صحيفة الاهرام المصرية.