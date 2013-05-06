العمالة السائبة خطر قائم

بداية.. علينا أن نشكر العاملين النظاميين بيننا الجادين من الأجانب والعرب، والإخوة الأجانب المولودين بيننا فهم يسهمون في بناء الوطن، ولا يمكن تجاهل وجودهم، وأهميتهم، ولكن مشكلة العمالة تنحصر في هذه الفئات الرديئة الزائدة على الحاجة، فحسب إحصائية غير رسمية بلغ عدد العمالة السائبة في المملكة قرابة الخمسة ملايين كلهم يعملون بأعمال حرة لا علاقة لها بكفيل، أو جهة راعية، أو عاطلون تحت ظروف السوق، ورغم اعتراضنا على نظام الكفيل لأنه سبب كل المشاكل، فوجود عمالة لا تعمل بما جاءت له، أو لا تجد عملا هو مشكلة كبرى تنذر بخطر كبير على المواطن والوطن وعلى الوافد النظامي أيضا، وليس سرا أن هذه العمالة مسؤولة عن نسبة زادت على 80 في المائة من الجريمة المسجلة في الجهات الرسمية مما يعني أن مشكلة العمالة السائبة، وغير النظامية مشكلة أمنية تهدد استقرار الوطن وأمن واستقرار الوافد الآخر النظامي أيضا.

حملة وزارة العمل والجوازات لتنظيم العمالة الوافدة أحدثت صدى واسعا رغم قصرها، وصنعت فارقا واهتماما كبيرين في كل الأوساط العمالية لتنظيم أوضاعها السيئة، فهي في مصلحة العامل مثل ما هي في مصلحة الوطن، فالعامل يتعرض لكثير من الأذى بتشغيله خارج مسؤولية من استخدمه وتضيع حقوقه في كثير من الأحيان لأنه لا أحد يمكن ملاحقة من استفاد من خدمته في هذه الحقوق مع غياب كفيله، أو كونه دون أهلية قانونية للمطالبة القانونية بحكم أنه خارج نظام الكفالة.

أقول حملة العمل والجوازات أوجدت فارقا وأسعدت المواطن، والمقيم النظامي الذي يرى الفساد يضخ عمالة سائبة في شوارعنا ترهق الموارد وتقطع أرزاق الناس، ولا توجد أي خطوات جادة لتغيير حالها.

اليوم ورغم أن الحملة مؤجلة إلى شهر مايو بإعفاء ملكي كريم إلا أن أثرها يفعل فعله في كثير من العمالة وقطاعات الأعمال التي بدأت تفكر جديدا في نقل كفالة من تحتاج إليهم من العمالة، أو توظيف مواطنين لتبقى الفئة الزائدة التي قد يستفاد منها في شركات ما زالت تحتاج إلى عمال ولا تجدهم في هذه الفوضى المزرية من الوافدين المتزاحمين على قليل من موارد العمل مما يفسد سوق العمل ويرفع نسب البطالة.

نتمنى أن تعود الحملة في مايو المقبل أكثر قوة وتنظيما فكل نظام، أو قانون يعتبر في حال العدم ما لم يطبق على أرض الواقع وبعقوبات صارمة تقنع من يتجاهل تنظيم أحواله على المبادرة، وتنظيم سوق العمل مهمة أمنية ملحة فنسبة الـ 80 في المائة من الجريمة المسجلة منسوبة لعمالة وافدة لا تجد العمل وترتكب جرائم للحصول على المال لسد احتياجاتها، ولا يجوز بحال أن نسكت عن المستفيدين من أموال عمالة سائبة لا عمل لها فتنظيم أوضاعها ليس صعبا عندما تتوافر الإرادة.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.