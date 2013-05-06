المسألة القطرية‏..‏ وتصالحات رجال الأعمال

في الأسبوع الماضي قلت أن حل الأزمتين الأمنية والاقتصادية هو مفتاح الخروج من هذا النفق المظلم‏,‏ وأن الاقتصاد لن يعود الي الدوران مالم يقم رجال الأعمال المصريون قبل العرب والأجانب بدورهم المطلوب‏,‏ وأن ذلك لن يتم الا بالتصالح الواجب معهم طالما لم يتورطوا في الفساد السياسي

وقلت أن استفادتهم من القوانين التي كانت سائدة, أو القرارات الادارية الخاطئة لا يعني أن نحكم عليهم بالاعدام وأن نحرم الاقتصاد الوطني من اسهاماتهم في انعاش الوطن. وكانت هذه مقدمة واجبة لما هو مقبل في هذا المقال حيث فوجئت كما فوجئ كثيرون غيري في اليومين الماضيين باشارات قوية تنبئ بأن الدولة' رئاسة وحكومة' سوف تمضي في هذا الطريق حتي الي أبعد مما كنت اطالب به حيث عادت الي القاهرة عائلة' ساويرس' وكان في استقبالها بالمطار مندوبان عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة في إجراء وصفه المتحدث باسم الرئاسة بأنه يحمل رسالة إيجابية مفادها أن مصر ترحب بكل رجال الأعمال الشرفاء الذين يؤدون حق الوطن ولا يتأخرون عن تسوية أوضاعهم مع الدولة, ويفتحون آفاقا جديدة للاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وفي الاطار ذاته وافق مجلس الوزراء علي العقود للأراضي التي تم التصرف فيها- بعد ترفيقها وتنميتها- بمنطقة خليج السويس لكل من نجيب ساويرس وأحمد عز, وقررت إعادة تخصيص باقي الأراضي لكل منهما بشروط جديدة. ولست بصدد سرد تفاصيل, ولكن فقط اسجل اعجابي بالطريقة التي رحبت بها الدولة رئاسة وحكومة بعودة أسرة ساويرس الي الوطن لاستئناف أنشطتها الصناعية بكل الثقة والقدرة علي العمل خاصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس..

أما المفاجأة الكبري والمصالحة الحقيقية التي لابد أن تفتح الباب للمزيد من المصالحات, فقد كانت في الموافقة علي بيع الأراضي بالمنطقة ذاتها لرجل الأعمال والسياسة المهندس أحمد عز الصادرة ضده أحكام بالسجن لمدد تصل الي خمسين عاما.. المفاجأة الكبري في أن أحمد عز هو من أبرز رموز نظام مبارك الذين فلتوا من المحاكمات الثورية بتهمة افساد الحياة السياسية وخلط المال بالسياسة, واقتصرت محاكمته فقط علي اتهامات بالفساد الاقتصادي, وان كانت قضاياه مازالت في مراحل الاستئناف والنقض.

وما يؤكد فتح باب المصالحة مع رجال أعمال عصر مبارك اعلان المستشارين القانونيين لحسين سالم عن رفع نسبة التنازل عن ثروته إلي75% داخل مصر و55% خارج البلاد, مقابل اسقاط القضايا ضده والسماح له بالعودة الآمنة الي القاهرة مع مزاولة انشطته الاقتصادية علي ما يتبقي له من املاك, علما بأن حجم ثروة سالم التي يجري التفاوض عليها مع النيابة العامة تقدر بنحو11.2 مليار جنيه. المؤكد ايضا أن تلك التصالحات وما يتبعها من تنشيط للاقتصاد المصري سوف تعطي شهادة للمناخ الآمن للعمل الاقتصادي, أكثر أهمية من تلك الشهادة التي سوف يمنحها قرض صندوق النقد الدولي.

ونصل الي تلك المخاوف الهستيرية التي أصابت بعض وسائل الاعلام وبعض فصائل المعارضة من دولة قطر الشقيقة حيث تجري محاولات مستميتة لتصوير الاستثمارات القطرية وغيرها من المساعدات والقروض والايداعات المالية بأنها استعمار جديد لمصر من جانب هذه الدولة الخليجية الصغيرة, بما تسئ الي مصر ومكانتها وحجمها وتاريخها بأكثر مما يسئ الي قطر.

الغريب أن حملات تشويه المساعدات القطرية تأتي متوازية مع الاصرار المتعمد من جانب دول الخليج ودول أوروبا وامريكا بالامتناع عن تقديم مثل تلك المساعدات اللهم الا النذر القليل الذي لا يتناسب مع حجم الكارثة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.. هذه الدول رغم كل ما يصدر عنها من تصريحات ومواقف متعاطفة مع الشعب المصري, مازالت مصرة علي أن المساعدات لا يمكن تقديمها الا بعد تحقيق الاستقرار السياسي, وهي تعلم جيدا أن الاستقرار السياسي لن يتحقق في ظل هذا الوضع المتردي للاقتصاد وما يتبعه من قلاقل وتداعيات سياسية واجتماعية. اتخذت دولة قطر وحدها موقفا مغايرا وقررت التحرك الايجابي نحو انقاذ ما يمكن انقاذه من الاقتصاد المصري..

ولا نستطيع أن ننكر أن لكل دولة مصالحها الاستراتيجية التي تسعي الي تحقيقها من خلال المساعدات الاقتصادية, باعتبار أن ذلك من طبائع الأمور.. وتتوقف الأضرار التي تصيب الدول المتلقية للمساعدات طبقا لمدي ادراكها للأطماع والنوايا التي تتستر وراءها هذه المساعدات.. واعتقد أننا في مصر أيا كان النظام الذي يحكمنا قادرون علي اكتشاف هذه الأمور مبكرا.

*نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية.