حفلة الزواج تكلف مليوناً!

ليس في الرقم مبالغة! بل على الأقل ليلة العرس يتم ذبح مليون ريال وأكثر كيف ذلك؟ متوسط السيدات الحاضرات في الحفلة مئتان، سعر الفستان لكل حاضرة ثلاثة آلاف ريال! لا تعجبوا! بعضهن ثلاثون ألف ريال! (وفستان شيف مرة ما يشاف مرة أخرى!) هذا غير العطور واستهلاك الجواهر والألماس البراق في النحور! وغير (الاكسسوارات) المتناسقة مع الفستان الثمين من حقائب يدوية وجزم (ماركات أحياناً بالألوف!) وربما وجب تغيير الجوال ليتناسب مع الألوان! ناهيك عن لوازم الماكياج والذهاب للكوافيرة وابتكار أغرب التسريحات بأعلى تكلفة!..

وفي حفلة العرس (بضع ساعات) تأتي (طقاقات وربما مطربة بألوف!) ويشتغل التنقيط أقل فكة 500 ريال! هذا غير تكاليف قصر الزواج وأنواع الطعام والشيكولاتة الفاخرة والبخور الذي نحرق فيه صدورنا والألوف!

نحن شعب مسرف حقاً والله لا يحب المسرفين، كثيرون يتبارون في التفاخر وحب المظاهر ويهدرون مقدراتهم واقتصاد وطنهم هباءً منثوراً يدل - ولا مؤاخذة - على قلة الوعي وضعف العقول!

إن الأموال مواردنا نادرة يجب صرفها في حقها ومن حلها بكل عقل ورشاد، أما الترف والبذخ والاسراف وحب المظاهر فهي تفسد المجتمع وترهق الأسر وقد تأتي على المجتمع من القواعد.

*نقلا عن صحيفة الرياض