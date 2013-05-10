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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

السياحة والتوظيف

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس المجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أنّ قطاع السياحة قادر على المساهمة بفعالية في إحداث نقلة نوعية في الفرص الوظيفية إذا توافر له دعم من الدولة، موضحاً أنّ السفر والسياحة من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل،

وهذا الكلام صحيح، ولكنّ هذه الوظائف ولا أعرف كم عددها ولو أنني أحسب أنّه لا يقل عن النصف مليون، وربما أكثر لو أخذنا في الاعتبار ما يعرف بالسياحة الدينية، هذه الوظائف يمكن أن يشغلها سعوديون لو تمكنوا من إجادة اللغة الإنجليزية، ولنأخذ الخطوط السعودية كمثل فالموظفون الذين يعملون في الحجز وتنظيم الرحلات، وكل ما يتعلق بالسفر سعوديون، ولكنهم أخذوا دورات في تعلم اللغة الإنجليزية،

فما المانع أن يعملوا بعد التأهيل وإجادة اللغة الإنجليزية في وكالات السفر والفنادق بكل ما فيها من وظائف في الحجز والاستقبال، وفي الحقيقة أنه في الوقت الحالي كما قال سمو الأمير فإنّ قطاع السياحة يحظى بإقبال كبير من المواطنين للعمل فيه، إذ يعدّ الثاني من حيث السعودة من بين جميع القطاعات العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة المواطنين العاملين فيه 26٪ من إجمالي العاملين في القطاع، وإذن فسعودة كامل القطاع ليست بالأمر المستحيل، وبالمناسبة فإنّ العاملين في مكاتب السفر للخطوط السعودية في الخارج أغلبهم أجانب، فلماذا لا توطن هذه الوظائف؟

*نقلا عن الرياض

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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