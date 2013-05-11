ساويرس يعتزم تكثيف استثماراته في مصر الفترة المقبلة

قالت وزارة الاستثمار المصرية إن شركة "أوراسكوم للإنشاء"، التي يرأس مجلس إدارتها، رجل الأعمال ناصف ساويرس، أكدت نيتها زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد طوي ملف الضرائب الذى شغل الرأي العام العالمي والمصري خلال الأشهر الماضية، وانتهى بسداد الشركة 7.2 مليار جنيه والاتفاق على طريقة السداد لخزينة الدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته بوابة الأهرام، أن هيئة الاستثمار اعتمدت الجمعيتين العموميتين للشركة، في إطار حرص الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتهيئة مناخ مناسب لهم.

وأشارت إلى أن الوزير يحيى حامد تلقى اتصالاً هاتفياً من رجل الأعمال ناصف ساويرس، مساء أمس الخميس، أكد فيه امتنانه على مساعدته في سرعة إنهاء ملف الضرائب، موضحاً أن "ساويرس" طلب مقابلة نهاية الشهر الجاري لعرض استراتيجية الشركة الاستثمارية خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد حامد أن دعم وزارة الاستثمار للقطاع الخاص جزء أصيل من استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة ليكون أحد روافد التنمية فضلا عن دعم القطاع العام.

