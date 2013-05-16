10% لا تكفي لشركات ال10

في البدء نشيد بالتنظيمات الجديدة التي قامت بها هيئة سوق المال برئاسة معالي الاستاذ محمد آل الشيخ، بحيث تكون السوق أكثر عدالة وشفافية، وأقرب للكفاءة التي ابتعدت عنها سوقنا كثيراً بسبب مضاربات ساخنة على شركات خاسرة كل مزاياها أن أسهمها قليلة!!

وتلك التنظيمات تساهم في تحفيز الشركات الخاسرة لتحسين أدائها وتحديث مراكزها المالية..

كما أن طلب مرئيات الجمهور يُحسب للهيئة، ولا أشك أن آراء الجمهور سوف تُرصد و يستفاد منها ..

الملاحظة التي لدي حول نسبة التذبذب في اليوم الأول للإدراج والتي حددتها الهيئة ب 10٪، وذلك منعاً للمضاربات العنيفة والتذبذبات الضارة كما حدث مؤخراً في سهمي (رعاية) و(اسمنت الشمال) وغيرهما..

اقترح أن تكون نسبة التذبذب في يوم الإدراج 20٪ للشركات المطروحة بدون علاوة اصدار و10٪ للشركات ذات العلاوة، لأن أعداد المكتتبين كثيرة في العادة، وربح 10٪ بعد خصم العمولة لا يفتح الشهية للاكتتاب..

كما نتطلع لطرح شركات كبيرة للاكتتاب مثل (البنك الأهلي) بعد إكمال أسلمة عملياته والتي لم يبقَ عليها الا قليل، وكذلك الوكالات الكبرى للسيارات ونحوها وشركات المقاولات الكبيرة.

ان سوق المال من أعمدة التنمية، وسوقنا - بوضعها الحالي - لا تعكس قوة اقتصادنا ولا اتساعه واستيعابه مما يستدعي طرح شركات كبرى في مختلف القطاعات، ومن المفضل أن تذهب العلاوة لحقوق المساهمين التي يملك البائعون 70٪ منها، مع تفعيل سوق الصكوك والسندات وخيارات البيع والشراء . والله الموفق

*نقلا عن صحيفة الرياض