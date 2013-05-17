خواطر الأسبوع مع أسواق المال

بينت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الفجوة بين الفقراء والأثرياء اتسعت في الثلاث سنوات ما بين 2007 إلى 2010 بقدر يفوق اتساعها في الإثنتي عشرة سنة الماضية. وهذا قد يثبت مقولة أن زيادة الثراء يقابلها زيادة الفقر في مكان آخر.

• بداية العام أدلى خبراء الاقتصاد بآرائهم حول اتجاه أسواق المال والأسهم وجاء اثنان من أشهرهم بنظرة سلبية صاحبتها مبررات اقتصادية ورياضية معقدة.

نحن اليوم في منتصف العام تقريباً وقد بلغت المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية. عندما ترغب بالاستثمار في الأسهم على المدى القصير، تجنب نصيحة الاقتصاديين واستمع للمتداولين وخبراء الأسهم وتحليل الشركات.

• إذا كنت من المستثمرين القطاعيين (التوجه نحو قطاعات محددة) من المهم معرفة القطاعات التي تتأثر بشكل محدود أثناء الأزمات والركود الاقتصادي: الصناعات الخفيفة والمنتجات الاستهلاكية (مثل الغذاء) وقطاع الخدمات الأساسية وتسمى بالقطاعات الدفاعية Defensive Sectors.

• المرشحة الجديدة لوزارة التجارة الأمريكية هي البليونيرة ووريثة سلسلة فنادق Hyatt العالمية «بيني بريتزكر».

من مواليد عام 1959 بمدينة شيكاغو تم تصنيفها ضمن أكبر أثرياء أمريكا حيث تقدر ثروتها بحوالي 1.7 مليار دولار.

وسيتم الإعلان عن وزير التجارة الجديد خلال أيام قليلة.

*نقلا عن صحيفة الشرق السعودية