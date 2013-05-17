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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

نمو اقتصادي أم نمو ريعي؟

في خبر نشرته كل الصحف أنّ الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نمو حقيقي يقارب ٧٪ مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص، والنمو الاقتصادي هو زيادة كمية السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، والمقياس الأفضل للنمو الاقتصادي هو الناتج المحلي الإجمالي،

وهو عبارة عن قيمة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع، وعندما نطبق هذاالتعريف على وضعنا الاقتصادي نجد أنّ هذه السلع والخدمات لا تشكل جزءاً رئيسياً من اقتصادنا، وقد لا تتجاوز ١٠٪، بينما يأتي الريع الأكبر من مورد في سبيله إلى النضوب، وهو البترول ولذلك عندما نتحدث عن النمو الاقتصادي في بلادنا فإننا نتحدث عن نمو ريعي، وهذا قد يكون على حساب الأجيال القادمة، ثم إننا لا نستخدم جزءاً قلّ أو كثر في استثمارات خارجية قد تستفيد منها هذه الأجيال، والاستثمارات الخارجية تدخل تحت نطاق الناتج القومي الإجمالي، وهذا هو الفرق بين الناتج المحلي والقومي، أمّا ما يقال عن دعم القطاع الخاص،

فلا أحسب أنّ الخدمات والسلع التي يقدمها هذا القطاع لها أيّ أثر على اقتصادنا، وإذا عرفنا كلّ ذلك فإنّ هذا يعني أنّ وضعنا في الحقيقة لا نحسد عليه، خاصة في حساب المستقبل، ونخشى أن نكرر الكارثة المائية، ونستنفد البترول كما استنفدنا المياه الجوفية العميقة التي لم نبق منها شيئاً للأجيال القادمة، وعلينا إذن أن نفزع ونشيد اقتصاداً ينهض على السلع والخدمات، وخاصة في صناعة المعرفة، كما تفعل دول مثل كوريا الجنوبية التي ليس لها أيّ دخل ريعي، وفي نفس الوقت نستثمر أموالنا الفائضة في الخارج كما تفعل دولة مثل قطر.

*نقلا عن صحيفة الرياض

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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