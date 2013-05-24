المشترك السعودي "حر" بنقل أرقام هواتفه لأي شركة اتصالات

سيكون المشترك السعودي من يوم غد السبت "حرا" في اختياره الشركة التي سينقل إليها خط هاتفه المحمول، دون إلزامه حتى بسداد الفواتير السابقة للشركة الأولى التي استخرج منها رقم هاتفه.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية سلطان المالك إن الهيئة ستبدأ اعتبارا من الغد بإلزام جميع الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات المتنقلة بتسهيل إجراءات طلبات نقل أرقام المشتركين دون إكمال سداد المستحقات المالية، مما سيمكن المشتركين الراغبين في تغيير مقدم الخدمة من النقل بعد التأكد من مطابقة رقم هوياتهم مع رقم الهوية المسجل لدى المشغل المراد الانتقال منه، على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على الرقم بعد إتمام عملية النقل.

من جهة أخرى، أكد المالك أن عملية تطبيق إضافة الرقم (1) إلى مفتاح الهاتف الثابت لمنطقة الرياض الحالي (01) والذي أصبح (011) تمت بنجاح ودون صعوبات سواء من الناحية التقنية أو العملية وما زال التطبيق (01) مستمرا في العمل وسيستمر لفترة 4 أسابيع متزامنا مع التطبيق الجديد، وذلك إمعانا في حرص الهيئة على تلافي أي خطأ تجاه متلقي الخدمة، خصوصا وأن التعديل الجديد على مفاتيح المناطق الجغرافية للهاتف الثابت يهدف في المقام الأول إلى مواكبة التطورات المستمرة في الخدمات والتقنيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ سيعمل على زيادة نطاقات أرقام خدمات الاتصالات، ومنها الخدمات المتنقلة والثابتة، وكذلك الإسهام في إيجاد خدمات جديدة، وتقنيات وتطبيقات حديثة.