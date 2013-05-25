العبار: كل "المؤشرات" تدل على تعافي دبي اقتصادياً

أكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار" العقارية، في لقاء له مع "قناة العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، أن جميع المؤشرات الاقتصادية في دبي جيدة وتدل على تعافي ونمو المدينة بصفة عامة.

وأشار إلى أن البنوك بدأت تتخذ أسلوبا تحفظيا في عمليات الإقراض للمشتري أو الأنشطة العقارية الأخرى من خلال البنك المركزي، نظم حوكمة جديدة تؤثر على عمل المؤسسات، مما يشير الى نمو صحيح وحقيقي يمهد لقرار صائب في شراء العقارات بالوقت الحالي.

وأضاف أن المشاريع العقارية في دبي تحكمها أنظمة من الحكومة وعملية طرح الضمانات التي تقدم للبنك، بالإضافة الى زيادة الوعي من قبل المشترى الذي أصبح يعرف الفرق بين كافة المشاريع وإعمار العقارية.

وأشار الى أن الشركة تخضع لنظام ونتائج فصلية ونسبة نمو متزنة، ناهيك عن سرعة إنجاز المشاريع، مما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين في القطاع.

وأكد على أن وجود الشركة خارج الإمارات في جدة، والدوحة، ولندن هو بهدف الوصول الى الهدف الحقيقي. وأضاف أن الشركة تمتلك نظاما إلكترونيا داخليا ذكيا للتعرف على طبيعة المستثمرين وللحد من عملية التداول السريع في العقار بهدف جني أرباح سريعة.

وأضاف أن النظام المحاسبي لإعمار يتسم بصرامته لا تدخل العوائد فيه الا بعد التسليم، بحيث يأتي معظم دخل الشركة من النشاط العقاري خلال 24 شهرا، بينما سيبقى الدخل المستمر على مستوى 30% الى 35% سنوياً.

وأكد أن الوضع المالي للشركة جيد، وعملية التمويل ستكون من خلال إيداعات الزبائن والقروض من البنوك في حالة احتياج الشركة لذلك. وأضاف أن لا نية للشركة لإصدار سندات أو صكوك في الوقت الحالي.

من جهة أخرى، يرى العبار أن العالم يمر بمرحلة اقتصادية دقيقة، وأن نسبة الوعي في ازدياد، حيث بدأ المستثمرون في التعلم وتفادي الأخطاء التي مرو بها في السابق.

وأكد على أهمية البنى التحتية في خلق فرص عمل في الوطن العربي، وتحسين مستوى المعيشة، استقرار الشعوب سياسيا واقتصاديا، ناهيك عن الاستقرار في الحكومات والديمقراطية الحديثة.

وأضاف أن الفرق بين الدول العربية وبين المجتمعات المتقدمة بات جليا في هذه النواحي، حيث إنه كل ما تأخرت الحكومات في وضع أنظمة خاصة وبرامج وثقة في الحكومات وتعاون ما بين الأحزاب فإن معالجة مستوى معيشة الشعوب ستكون مستعصية.

