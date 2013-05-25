"لوريف" تبيع أغلى شقة في دبي بـ24 مليون درهم

بيعت أغلى شقة في برج "لوريف" أو "الحلم" في دبي مارينا بـ 24 مليون درهم، ودفع الشاري 3811 درهماً في القدم المربعة، لتسجل بذلك أقوى صفقة في عقارات دبي لعام 2013.

وقالت مواقع إلكترونية تعنى ببيانات بيع الشقق والفيلات في إمارة دبي إن شقة واحدة في أحد الأبراج بيعت بقيمة 24 مليون درهم. كما بيعت شقتان أخريان بقيمة 20 مليون درهم و19 مليون درهم على التوالي في البرج ذاته، وفقا لصحيفة "الخليج" .

يذكر أن أغلى صفقة أبرمت لبيع شقة كان في العام 2012 حيث بيعت شقة في أبراج "لو ريف" بقيمة 34.7 مليون درهم.

وبيعت أيضاً شقة بقيمة 12 مليون درهم في برج “إميريتس كراون تاور” واحتلت المركز الرابع على قائمة أغلى الشقق في دبي في حين أن شقة بيعت في مارينا للشقق السكنية ب 63 .11 مليون واحتلت المركز الخامس على القائمة.

كما أن ثماني من أغلى الشقق على قائمة أغلى 10 شقق بيعت في دبي مارينا في حين أن شقتين أخريين فخمتين بيعتا في بالم جميرا.

كما سجل يوم الثلاثاء الماضي إبرام أضخم 10 صفقات لبيع فيلل في الربع الأول من العام 2013.

وفي تقريرها للربع الأول من العام 2013 ، قالت مؤسسة جونز لانغ لاسال إنه من المقرر أن تدخل 40 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق خلال العامين المقبلين كما ينتظر بناء 28 ألف وحدة سكنية إضافية ويتم استكمالها في العام 2013.

وقال موقع "ريدين. كوم" إن مؤشر بيع الشقق صعد بنسبة 18 في المئة على قاعدة سنوية، ولكن السعر بقي من دون قيم الذروة التي وصلت إليها الشقق في الربع الثالث من العام 2008 حيث بقي مؤشر أسعار الشقق من دون الـ 22% في الربع الثالث من العام 2008.

وتقدر مؤسسة “أستيكو”، وهي مؤسسة استشارية مقرها دبي، أن يتم طرح 39 ألف شقة في العام 2013.