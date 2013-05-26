حلول للمستأجر والمؤجر

صرح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات بأن وزارة الإسكان ستتولى ملف الإسكان بأكمله، بما فيه تأجير العقارات، وقضايا الإيجارات والمماطلين في دفع الإيجارات، ومكاتب العقارات، حيث إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد شبكة خدمات إيجار المساكن وإعادة تنظيم علاقة الملاك بالمستأجرين وضبط عمليات رفع الإيجارات والحد منها، حيث إن فكرة الشبكة تتمحور حول إيجاد قاعدة بيانات لمواصفات المساكن المعروضة للإيجار في المحافظات، ويتم من خلال العرض تحديد اسم الحي، الشارع، المساحة، مميزات المسكن المعروض، مع بيان حجم وعدد الغرف لكل شقة، المبلغ المطلوب للإيجار، ويتاح للمواطن والمقيم البحث عن أية شقة سكنية عبر شبكة المساكن التابعة للوزارة في الحي الذي يختاره ووفق المبلغ الذي يراه مناسبا، وبهذا يتم عرض العقارات المؤجرة إلكترونيا دون الحاجة لمكاتب العقارات أو خلافه، ويعرف المواطن عدد الشقق المعروضة للإيجار في أي حي والمبلغ المحدد لكل وحدة سكنية بكل شفافية، ما يجعل الخيارات متاحة أمام أي مستأجر وبأسعار منافسة في السوق، ويؤدي ذلك لخفض قيمة الإيجارات، فشبكة المساكن ستعمل وفق القاعدة الاقتصادية المعروفة، وهي أنه كلما زاد العرض انخفضت الأسعار. واعتماد عقد موحد يراعي حقوق كل المؤجر والمستأجر، ولا يسمح بالزيادات المفاجئة أو الارتفاع غير المبرر للإيجارات، كما يراعي حق الملاك في التصدي للمماطلين والمتهربين عن الدفع، فالعقد الموحد، والذي من شأنه ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، سيساهم في وضع حد للارتفاعات غير المبررة، بحيث يحدد نسب الارتفاع بنسبه 5% للعقارات السكنية و10% للعقارات التجارية كل فترة زمنية محددة، ولتكن 5 سنوات. لذا نأمل من وزارة الإسكان التعجيل بتنظيم الإسكان.

فالوزارة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وتؤكد على أهمية دوره في تنمية قطاع الإسكان والوفاء بمتطلباته، بحيث تقوم الوزارة بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد هدفا للوزارة تسعى لتحقيقه، وتهيئة الدور الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على توفير الأطراف التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة. وتابع وزير الإسكان السعودي أن استراتيجية وزارته أوصت بمبادرات وبرامج ذات أولوية، أهمها استحداث نظام وطني للإسكان سوف يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين كل الشركاء في قطاع الإسكان، وضمان الشفافية لكل الأطراف، وحفظ كل حقوقهم، إضافة إلى إنشاء مركز وطني لبحوث الإسكان، الذي سيمثل النواة وحجر الأساس لقواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة معه، حيث حددت له الاستراتيجية الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن. وحيث أن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن، وأن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا المطلب من خلال زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمخدومة بكل الخدمات الأساسية إلى المواطنين، وتوفير التمويل الميسر، وتنويع أدواته، وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة ذات الأحجام المختلفة، بما يلبي حاجات المواطنين المتجددة. وتعتبر وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي، وضمان تحقيق أهدافها في الاستقرار الاجتماعي والتنمية، وتنفيذا لهذه المسؤولية، ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني، وضمان وصوله لمستحقيه، تنهض الوزارة، بالتعاون مع شركة «العلم لأمن المعلومات»، بتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن، وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني ودعم كل الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني، وفقا لبرامجها المختلفة. حيث إن وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي، وضمان تحقيق أهدافها في الاستقرار الاجتماعي والتنمية، وتنفيذا لهذه المسؤولية، ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني، وضمان وصوله لمستحقيه، تنهض الوزارة، بالتعاون مع شركة «العلم لأمن المعلومات»، بتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن، وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني، ودعم كل الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني، وفقا لبرامجها المختلفة. فوزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين فحسب، بل إن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته. ونأمل في استراتيجية موحدة تنظيمية وحلول عملية بشأن التخطيط الحضري والعمراني وسوق الإسكان.

*نقلا عن عكاظ