المتخرجون .. وفرص العمل

الهم الأكبر الذي يشغل تفكير خريجي الجامعات السعودية، أو خريجي الجامعات العالمية من المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، هو توفر فرص العمل.لذا كان جميلا أن تهتم الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، بإقامة معرض للتوظيف يتزامن مع موعد الاحتفال بتخريج الطلاب المبتعثين إلى الولايات المتحدة.

ففي يوم الجمعة 14 رجب القادم ستحتفل الملحقية الثقافية السعودية وبحضور وزير التعليم العالي معالي الدكتور خالد العنقري وسفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عادل الجبير بتخريج أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في عدد من التخصصات وذلك وفق ما نشرت عكاظ بالعدد (17000) الصادر في غرة جمادى الأولى 1434هـ.

وقد أوضح الملحق الثقافي في أمريكا سعادة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن معظم الخريجين يحملون درجات الدكتوراه والزمالات الطبية، والماجستير والبكالوريوس في اختصاصات الطب والهندسة والإدارة والاقتصاد، لافتا إلى أن الطلاب السعوديين حققوا منجزات أكاديمية وعلمية، وحصلوا على براءات اختراع في جامعات عريقة ومهمة.

لكن الأهم من ذلك هو اهتمام الملحقية بتهيئة الفرص لتوفير الوظائف للخريجين من خلال معرض للتوظيف، إذ تضمن خبر عكاظ: أن مساعد الملحق للشؤون الثقافية والاجتماعية الدكتورة موضي الخلف قالت: يتزامن مع حفل التخرج معرض للتوظيف يمدد لأول مرة إلى ثلاثة أيام نزولا عند رغبة الطلاب، مع التشديد على الجهات المشاركة أن تكشف للجهة المنظمة عدد الوظائف المتاحة والاختصاصات بعد نهاية المناسبة متابعة عدد الوظائف التي تم شغلها بالمبتعثين مبينة أنه سيطلق موقع الكتروني ليتمكن الخريجيون الذين لم يحضروا أو الذين حضروا أيضا وخريجو الدفعات الماضية من وضع سيرهم الذاتية لتقديمها إلى المؤسسات الحكومية والشركات التي ترغب في توظيفهم بمتابعة ورصد من الملحقية للتأكد من جدية الجهات الراغبة في توظيف الخريجين.ودعت الخلف جميع الخريجين لسرعة التسجيل في الموقع الإلكتروني للملحقية..

والمؤكد أن جميع المتخرجين سيسارعون إلى التسجيل.. ولكن المهم هو الاستجابة وهو ما نأمله من الجهات المشاركة في المعرض وغيرها من المصالح والمؤسسات لتوفير فرص العمل لأبناء الوطن الذين أمضوا السنوات الطوال في الدراسة.السطـر الأخيـر :فرصة العمل هي المكافأة الحقيقية للمتخرج.

*نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.