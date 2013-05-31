اعتبر محلل اقتصادي أنّ السعودية مدعوة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة وجدية في مسألة إعادة هيكلة الطاقة فيها، وتوجيه الدعم في هذا القطاع الذي يبلغ ١٣٥ مليار ريال إلى مستحقي هذا الدعم، وقال إنّ الأمور إذا ما سارت عليه فستصل السعودية إلى استهلاك ٨ر٧ ملايين برميل يوميا، وقبل أن نتحدث عمّا تنذر به هذه الأرقام، يجب أن نقول كلمة قصيرة عن توجيه الدعم بحيث يذهب إلى مستحقيه، وهذا لا يتم إلاّ باستحداث نظام البطاقات بحيث يلغى الدعم وتحل هذه البطاقات محلها، وتوزع بدون مقابل لمستحقيه، أما الأرقام فهي نذير حقاً، لأنّ ٩٠٪من مصدر دخلنا يأتي من البترول، واستهلاك أكثر من سبعة ملايين برميل يومياً يعني أن الذي نصدره لن يكون سوى القليل وسيذهب المعين الذي يزودنا بالدخل، وهذه مسألة يجب أن نفزع من أجلها، وهناك حلول قصيرة الأجل وأخرى طويلة، والحل على المدى القصير هو إلغاء الدعم كما ذكرنا، ووجوب إيجاد وسائل مواصلات عامة في كل مدينة ولنا في دبي مثال على ذلك، أما على المدى الطويل فإيجاد بدائل للطاقة المستمدة من البترول كالطاقة الشمسية، وإيجاد بدائل للبترول نفسه، وهذا ليس بعسير ولنحذو حذو كوريا الجنوبية التي ليس لها أيّ دخل كالبترول، والمهم أن يكون هناك من يعلق الجرس.

*نقلا عن الرياض