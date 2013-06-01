وزير: لبنان يكتشف 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز

على بعد 60 كيلومترا في البحر قبالة السواحل اللبنانية إلى الشمال من بيروت أعلن وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل اكتشاف 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز في 10 بالمئة فقط من المياه اللبنانية بعد الانتهاء من مسح نحو 70 بالمئة من المياه.

وقال في مقابلة له على متن باخرة في عرض البحر المتوسط "الأرقام إلى تزايد وآخر رقم كشفنا عنه هو 30 تريليون قدم مكعب في عشرة بالمئة فقط من مساحة لبنان البحرية."

وأمضى باسيل يوما كاملا في البحر مقابل الساحل اللبناني الممتد من بيروت إلى البترون شمالا للاطلاع على أعمال المسح الثلاثي الأبعاد الذي تجريه شركة سبكتروم البريطانية.

وشملت الجولة المنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة ضمن الرقعة الثالثة في مشروع المرسوم الذي أعدته الوزارة والذي قسم المياه البحرية اللبنانية إلى عشر رقع. وتبلغ مساحة هذه الرقعة 2169 كيلومترا مربعا.

وقال باسيل "نحن موجودون على بعد 60 كيلومترا من الشاطئ اللبناني. الدولة اللبنانية تمسح اليوم المنطقة المتبقية بالعمق بين بيروت والبترون وبالتالي مع مسح هذه المنطقة بالطريقة ثلاثية الأبعاد نكون قد مسحنا فوق 70 بالمئة من مياهنا ونكون قد غطينا الشمال والجنوب والوسط والعميق والضحل."

وأضاف قائلا "نحن نتحدث عن كميات تجارية كبيرة وحجمها المالي يتعلق بسعر الغاز في حينها.. إنما طبعا نحن نتحدث عن عشرات إذا لم نقل المئات وإذا لم نقل أكثر من ذلك من مليارات الدولارات التي تنتج عن هذه الموارد البترولية."

وأعرب نيل هودجسون مدير قسم الجيولوجيا في سبكتروم عن اعتقاده بأن منطقة واحدة في الجنوب تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربع تحتوي على ما بين 17 إلى50 تريليون قدم مكعبة من الغاز وقد تصل إلى 80 تريليون قدم مكعبة في المناطق العميقة.

وأضاف "في المنطقة الشمالية إذا وجدنا نفس الاحتمالات يرجح أن يحتوي على 20 أو 30 تريليون قدم مكعبة زيادة من الغاز". ويتابع

"وهكذا في المجموع فإن الموارد ينبغي أن تكون تقريبا من 40 إلى 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز في هذه المياه العميقة."

وتجوب الباخرة بولاركوس-اديرة التابعة لشركة سبكتروم البريطانية المياه اللبنانية من بيروت إلى البترون بحثا عن الموارد البترولية بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وقال باسيل "المكامن توجد في أماكن جغرافية محددة إنما تبين معنا أنه يوجد في الجنوب والشمال وفي جولتنا اليوم سيتبين معنا أنه يوجد في الوسط. نحن جولتنا على منطقة يتم مسحها بين بيروت والبترون من وسط لبنان إلى شماله حيث يتم مسح 2300 كيلومتر مربع في المياه العميقة."

ومضى يقول "تم مسح ما يزيد عن 70 بالمئة من 22 ألف كيلومتر مربع هي مساحة المياه البحرية، أي أنه تم مسح أكثر من 15 ألف كيلومتر مربع وقسم كبير منهم تم تحليله."