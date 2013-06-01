«قرضك» يا طالب «القرض»!

مع أن الرياضيات تعتبر كالـ»الجسر» لكافة العلوم! إلا أنها قد تشعرك بالـ»غبن» وتزيد «همّك» همّين! و»البنوك» قد تنتشل المواطن وهو على «حديدة باردة» إنما تقعده على «حديدة ساخنة» وعليه استكشاف الفوارق! والرابط بينهما ستعرفونه بعد أخذكم جولة في «قرض تكميلي» لمواطن؛ حيث تقدم المواطن بطلبه فأخبره البنك بإعطائه (عشرة آلاف) عن فترة «سبعة أشهر» سابقة قام بسدادها! ففرح المسكين وبعد توقيع العقد وجد أن المبلغ المستحق عليه كأقساط هو ( 12617 ريالاًً) أي أن فوائد البنك (2617) ريالاً يسددها العميل لآخر (7 أشهر) من مدة القرض! وهنا يتضح أن الفائدة التي تجاوزت (5 %) ليست عن فترة الـ (7 أشهر) بل تم احتسابها على فترة (خمس سنوات) كاملة! حسناً ماذا بقي للمقترض من (العشرة آلاف) وقد ضمن البنك الفائدة «المدبلة»؟! يجيبك البنك بالآتي: يخصم منها (1950) ريالاً كـ»قيمة للعقد» يأخذها البنك «حلالاً زلالاً» ويستفيد منها مرتين بأخذها عند البيع كـ»عقد»! والثانية بإدخالها في المبلغ الكلي للدين مما يجعل البنك يستفيد منها أيضاً في «النسبة» المحتسبة لكامل المبلغ! فهو لا يأخذ (1950) ريالاً فقط بل يأخذ عليها نسبة الـ 5 % زيادة! ثم يخصم -من باقي المبلغ- «عمولة» بيع الأسهم من قبل البنك وقدرها (12) ريالاً! فقط وخلصنا؟ بالطبع لا! فهناك مبلغ (70) ريالاً يخصمها البنك كرسوم تحويل «ما تبقّى» إلى «محفظة العميل»! وماذا أيضاً؟! هناك (فرق بيع الأسهم) الذي يتحمله ظهر «العميل»! وفي العقد الذي أمامي فقد تحمل العميل -كفرق سالب- مبلغاً وقدره ( 113) ريالاًً! وفي الأخير حصل المواطن -بعد تشذيب القرض لصالح البنك- على مبلغ وقدره ( 7855 ) ريالاً فقط نزلت في «حسابه»! هل انتهى الموضوع؟ لا يا سيدي! فعليك «الحسبة» الكاملة لمعرفة مقدار «الغبن»! وكيف؟! احسب معي: مبلغ الأقساط = (12617) ريالاً زائداً عليها (1950) ريالاً قيمة العقد = (14567) ريالاً؛ الآن اخصم منها ما تبقى للعميل وهو مبلغ (7855) فيكون الناتج = (6712) ريالاً!أي أن مقدار ما يتوجب على العميل دفعه – شاملاً قيمة العقد- ووقّر به ظهره (14567) نسبة إلى المبلغ الفعلي الذي نزل بحسابه (7855) تفوق ما نسبته 84 % !! عالعموم فالرياضيات وإن بدت «مسلّية» إلا أنها «مربحة» للبعض!

*نقلا عن الشرق السعودية